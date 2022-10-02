В Індії 26 людей загинули через падіння трактора у ставок (відео)

Інцидент стався у Канпурі, штат Уттар-Прадеш. У причепі було півсотні людей, які поверталися з релігійної церемонії в одному з місцевих храмів. Водій не впорався з керуванням, через що трактор разом із причепом впав у ставок. У результаті загинули щонайменше 26 людей, ще 16 постраждали