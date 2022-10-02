В Чернігівській області авто з людьми підірвалось на міні: всі загинули [ Редагувати ]
У неділю, 2 жовтня, в Чернігівській області автомобіль з людьми в салоні потрапив на міну. Загинули 4 людини.
Про це повідомляє голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
"Авто з 4 цивільними мешканцями області натрапило на міну у лісі поблизу Шестовиці. Усі загинули", - йдеться в повідомленні.
За його словами, люди проігнорували попереджувальні знаки, а також тимчасову заборону на відвідування лісів.
"Вкотре наголошую: в області проведене експрес-розмінування (поля, допомогосподарства, узбіччя біля магістралей), суцільне ж - займе роки", - додав Чаус.
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