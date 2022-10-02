У понеділок, 3 жовтня, під впливом тилової частини південного циклону в Україні пройдуть невеликі, подекуди помірні опади.

У північних областях та на Поліссі дощі будуть значними. Подекуди не виключені окремі грози.

Переважно без опадів погода очікується у південній та південно-східній частині країни. Вітер західний / південно-західний, 7 - 12 м/с, у більшості областей крім півдня пориви до 15 - 20 м/с.

Температура повітря в нічний час становитиме +7…+12 °С, у південній частині до +15 °С. Вдень максимальна температура коливатиметься в межах +9…+14 °С, у південній частині та у Приазов'ї +15…+20 °С.