У неділю, 2 жовтня, у тимчасово окупованому Севастополі відбулася "бавовна" в одній з офісних будівель.

Про це повідомляє в Telegram гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв.

"В офісній будівлі поряд з ТЦ "Московський" (у колишній будівлі Будинку Побуту) пролунала бавовна. Будівля не газифікована", - йдеться у повідомленні.

За його словами, нібито за попередньою версією рятувальників - в дах вдарила блискавка.

"Від цього в деяких приміщеннях розбилися шибки у вікнах. Загоряння немає, ніхто не постраждав. Зараз на місці працює МНС", - запевнив гауляйтер.