Гауляйтер Севастополя повідомив про нову "бавовну": що відомо [ Редагувати ]
У неділю, 2 жовтня, у тимчасово окупованому Севастополі відбулася "бавовна" в одній з офісних будівель.
Про це повідомляє в Telegram гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв.
"В офісній будівлі поряд з ТЦ "Московський" (у колишній будівлі Будинку Побуту) пролунала бавовна. Будівля не газифікована", - йдеться у повідомленні.
За його словами, нібито за попередньою версією рятувальників - в дах вдарила блискавка.
"Від цього в деяких приміщеннях розбилися шибки у вікнах. Загоряння немає, ніхто не постраждав. Зараз на місці працює МНС", - запевнив гауляйтер.
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