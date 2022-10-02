Чи є загроза ворожого наступу на Киїів: у ЗСУ дали відповідь [ Редагувати ]
Президент росії володимир путін ніколи не відмовиться від намірів захопити всю Україну включно зі столицею. Про це повідомляє командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в ефірі телемарафону.
Проте загрози наступу росіян на Київ наразі немає.
Ці шанси (наступу на Київ - ред.) є, звісно. Тому, що він (путін - ред.) ніколи не відмовиться від своїх намірів захопити Україну й безпосередньо столицю нашої держави. Вона дійсно перебуває у пріоритетах його злочинних планів.
Проте наразі немає загрози того, що росіяни знову спробують наступати на Київ. Так, накопичення ворогом сил для вторгнення не спостерігається.
Що буде в подальшому - це все залежить від його (путіна - ред.) рішень, а також від наявності сил і засобів.
Генерал-лейтенант розповів, що наразі триває робота, аби унеможливити повторний наступ окупантів на Київ. За його словами, військові враховують попередній досвід ведення бойових дій на Київському напрямку і роблять усе необхідне для зміцнення оборони.
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