Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" СБУ знищили російський ударний гелікоптер Ка-52 на Запорізькому напрямку.

Тактична група наших спеців перебувала на передових позиціях, контролюючи район ймовірного проходу ворожої авіації.

І після появи в зоні враження трьох гелікоптерів один із російських Ка-52 здійснив "жорстку посадку" в результаті пострілу з ПЗРК.

Ка-52 "Алігатор" - російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

Загалом було виготовлено 170 таких машин. Вартість Ка-52 - майже $15 млн.

За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 3 жовтня окупанти втратили в Україні 265 літаків і 228 вертольотів.