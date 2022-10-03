Спецпризначенці "Альфи" збили ворожий гелікоптер Ка-52 (відео) [ Редагувати ]
Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" СБУ знищили російський ударний гелікоптер Ка-52 на Запорізькому напрямку.
Тактична група наших спеців перебувала на передових позиціях, контролюючи район ймовірного проходу ворожої авіації.
І після появи в зоні враження трьох гелікоптерів один із російських Ка-52 здійснив "жорстку посадку" в результаті пострілу з ПЗРК.
Ка-52 "Алігатор" - російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.
Загалом було виготовлено 170 таких машин. Вартість Ка-52 - майже $15 млн.
За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 3 жовтня окупанти втратили в Україні 265 літаків і 228 вертольотів.
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