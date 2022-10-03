У понеділок, 3 жовтня, ЄС підписав меморандум про взаєморозуміння щодо надання 5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні.

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Це ще один жест ЄС, який має намір підтримати у виграші цієї війни, відбудові та прагненні до європейського майбутнього", - додав Шмигаль.

Прем'єр-міністр України подякував за таке рішення європейському комісару із питань торгівлі Валдісу Домбровскісу та президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

Макрофінансову допомогу у розмірі 5 млрд євро буде надано Україні у вигляді довгострокових кредитів на пільгових умовах. Вона є другим етапом реалізації запланованої макрофінансової допомоги ЄС Україні на суму до 9 млрд євро, оголошеної Європейською комісією 18 травня 2022 року.