Євросоюз підписав меморандум щодо надання 5 млрд євро для України [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У понеділок, 3 жовтня, ЄС підписав меморандум про взаєморозуміння щодо надання 5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні.
Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Це ще один жест ЄС, який має намір підтримати у виграші цієї війни, відбудові та прагненні до європейського майбутнього", - додав Шмигаль.
Прем'єр-міністр України подякував за таке рішення європейському комісару із питань торгівлі Валдісу Домбровскісу та президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.
Макрофінансову допомогу у розмірі 5 млрд євро буде надано Україні у вигляді довгострокових кредитів на пільгових умовах. Вона є другим етапом реалізації запланованої макрофінансової допомоги ЄС Україні на суму до 9 млрд євро, оголошеної Європейською комісією 18 травня 2022 року.
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