США оголосять новий пакет допомоги Україні 4 жовтня - Reuters [ Редагувати ]
У вівторок, 4 жовтня, США планують оголосити про новий пакет допомоги Україні на 625 млн доларів. Про це повідомляє Reuters.
До нього, зокрема, мають увійти чотири РСЗВ HIMARS.
Джерела видання зазначають, що окрім HIMARS, до пакета мають увійти боєприпаси, міни та протимінні транспортні засоби.
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