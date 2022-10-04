В Україні планують утворити військове кладовище [ Редагувати ]
Джерело: Фокус
У вівторок, 4 жовтня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення військового кладовища в Україні.
Про це повідомляє представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Надано дозвіл Міністерству у справах ветеранів утворити у сфері його управління державну установу "Національне військове меморіальне кладовище", - йдеться у повідомленні.
Мельничук повідомив, що урядом було надано доручення Мінветеранів у двомісячний строк вжити заходів, необхідних для забезпечення діяльності вказаної державної установи.
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