США щомісяця платитимуть Україні $1,5 млрд - Bloomberg [ Редагувати ]
Американська влада у рамках підтримки економіки України планує погодити щомісячні транші до українського бюджету в розмірі $1,5 млрд. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з обговоренням питання.
Щомісячна допомога надаватиметься, доки триває збройна агресія росії. За даними агентства, влада США закликає Євросоюз надати Україні аналогічну допомогу. Це питання Білий дім уже обговорив з офіційними представниками Євросоюзу.
Лідери країн ЄС радяться з цього питання. Як і влада США, вони хочуть запровадити регулярний механізм допомоги, який триматиме економіку України на плаву під час повномасштабної війни з рф.
Суму щомісячного траншу Києву в ЄС наразі не затвердили. Лідери ЄС можуть обговорити фінансову допомогу Україні на 2023 рік на неформальному саміті у Чехії наступного тижня.
Обсяг військової допомоги Україні з боку США з початку лютого 2022 року сягнув $16,2 млрд. 1 жовтня президент США Джо Байден підписав закон про надання Україні $12,4 млрд додаткової допомоги.
по темі
Сенат США схвалив законопроект, який передбачає додаткову допомогу Україні у розмірі $12,4 млрд. Документ підтримали 72 сенатори, 25 проголосували проти. Виділена на допомогу Україні сума буде спрямована на забезпечення підготовки, надання військової техніки, озброєнь, логістичної та фінансової підтримки
Успішні дії бійців ЗСУ на фронті є показником прогресу, якого Україна досягла у війні з росіянами
Світовий банк надасть Україні пакет допомоги на $530 млн. Гроші виділяють під кредитні гарантії Великої Британії ($500 млн) та Данії ($30 млн). Кошти підуть на "задоволення невідкладних потреб". Серед них - робота ключових громадських служб, включаючи охорону здоров'я, освіту та соціальний захист
У суботу, 1 жовтня, набув чинності закон США про ленд-ліз для України
США оголосять про новий пакет допомоги Україні наступного тижня