Американська влада у рамках підтримки економіки України планує погодити щомісячні транші до українського бюджету в розмірі $1,5 млрд. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з обговоренням питання.

Щомісячна допомога надаватиметься, доки триває збройна агресія росії. За даними агентства, влада США закликає Євросоюз надати Україні аналогічну допомогу. Це питання Білий дім уже обговорив з офіційними представниками Євросоюзу.

Лідери країн ЄС радяться з цього питання. Як і влада США, вони хочуть запровадити регулярний механізм допомоги, який триматиме економіку України на плаву під час повномасштабної війни з рф.

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Суму щомісячного траншу Києву в ЄС наразі не затвердили. Лідери ЄС можуть обговорити фінансову допомогу Україні на 2023 рік на неформальному саміті у Чехії наступного тижня.

Обсяг військової допомоги Україні з боку США з початку лютого 2022 року сягнув $16,2 млрд. 1 жовтня президент США Джо Байден підписав закон про надання Україні $12,4 млрд додаткової допомоги.