Сполучені Штати передадуть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть ракетні установки HIMARS.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє прес-служба Білого дому.

Пакет озброєння на суму 625 млн доларів також включає артилерійські системи та боєприпаси, бронетехніку та транспортні засоби.

28 вересня Білий дім анонсував ще один пакет військової допомоги на 1,1 млрд доларів, за яким Україна отримає від США 18 HIMARS.

Зазначимо, що HIMARS – це високомобільна артилерійська система ракетного вогню. Система стріляє 227-мм ракетами з GPS-керуванням та випускає до 6 ракет за раз або одну балістичну ракету ATACMS. Залежно від модифікації вона може вражати цілі з відривом до 300 км.