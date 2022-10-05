ЗСУ збили два російські вертольоти в Херсонській області [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Збройні сили України збили два ворожі вертольоти Мі-8 і Мі-24, а також три безпілотники типу "Орлан" у Херсонській області.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Акетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони півдня виконано 290 вогневих завдань. Авіація ЗСУ завдала 7 ударів.
Втрати супротивника на добу становлять:
31 окупант;
8 танків;
26 одиниць автобронетехніки;
великокаліберна гаубиця "Мста-Б";
гармата-гаубиця.
У Чорному морі вороже корабельне угруповання із 9 кораблів продовжує маневрувати без зміни району плавання та ступеня загрози. На бойовому чергуванні 3 надводних та 2 підводних ракетоносії.
До вечора двома ракетами С-300 ворог завдав ракетного удару по Миколаївській області без втрат. Півтора десятка снарядів важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню випустив по Очакову.
Реактивними системами залпового вогню окупанти обстріляли Марганецьку громаду на Дніпровщині.
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