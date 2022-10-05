Ворог обстріляв Нікопольський район: постраждали ліцеї, церква та база відпочинку [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Російські окупанти вночі обстріляли Нікопольський район на Дніпровщині. Ворог застосував "Гради" та важку артилерію.
Про це повідомляється в Telegram-каналі голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
У Червоногригорівській громаді два будинки знищено, до 20 постраждали.
Російські снаряди пошкодили два ліцеї, церкву, магазин, газопровід та лінії електропередач.
У Нікополі обстрілом пошкодили базу відпочинку.
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