У середу вранці, 5 жовтня, у Брюсселі прийняли восьмий пакет санкцій, за словами дипломатів, російської алмазодобувної компанії "Алроса" не увійшла до списку. Про це повідомляє EUobserver.

Міністерство закордонних справ Бельгії відмовилося коментувати відмову вводити санкції проти "Алроса", після того, як бельгійські дипломати та лобісти Антверпенського всесвітнього алмазного центру (є найбільшим міжнародним вузлом торгівлі алмазами та діамантами, - ред.) попередили, що санкції проти "Алроса" будуть вартувати тисяч робочих місць в Антверпені.

Відмова від санкцій проти "Алроси" "знаменує собою поразку країн Балтії, Ірландії та Польщі, які спочатку підтримали повну заборону алмазів, потім заборону непромислових алмазів, а потім санкції проти "Алроси".

За даними EUobserver, яка посилається на заяву ЄС, "Алроса" безпосередньо фінансувала новий російський військово-морський підводний човен, а також вкладала мільярди євро на рік у військову скарбницю Кремля.

Як пише видання, президент росії володимир путін "також вихвалявся, що ця фірма з контрольним пакетом акцій принесла йому "серйозні" доходи".