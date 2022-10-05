Вперше в англійському перекладі у Лондоні показали "Кассандру" Лесі Українки. У британській столиці відбулася прем'єра вистави легендарної письменниці. Це український погляд на давньогрецький міф про Троянську війну.

Чому Український інститут в Лондоні вибрав саме цю виставу для показу британській публіці, і яким вийшло сучасне тлумачення трагедії - бачила наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Остання репетиція перед прем'єрою. Ця трупа вперше працює з українською п'єсою в англійському перекладі. Головна тут - режисерка Гелен Істман. Своє ім'я вона зробила саме на постановках давньогрецьких творів. А ще Гелен - авторка та перекладачка, тож добре знає, як працювати з іноземним текстом.

Гелен Істман, режисерка вистави "Кассандра" за п'єсою Лесі Українки:

Мене цікавила текстура оригіналу, розмір вірша, тож я попросила перекладачку з української на англійську спеціально записати для мене оригінал тексту, щоб я могла послухати, як звучить п'єса українською. Крім того, мене звели з кількома українськими експертами з творчості Лесі Українки, з наукової та культурної точок зору. Мене цікавив культурний контекст, паралелі між Україною і Троєю, що хотіла Леся Українка сказати саме в той період історії України.

Від українських експертів режисерка дізналася, що Леся Українка взялася за цей давньогрецький твір, щоби довести, що українська мова - поетична. А не просто говірка селян.

Гелен Істман, режисерка вистави "Кассандра" за Лесею Українкою:

Коли ми зараз ставимо цю виставу, то хочемо показати не лише облогу чи захоплення міста, але й спробу стерти з лиця землі окрему культуру. І дуже важливо зараз презентувати український твір і українську культуру.

Леся Українка у віршах переповіла історію Троянської війни. Але на передній план вивела не полководців чи королів, а дівчину Кассандру. Провісницю, яка знала, чим закінчиться облога міста. Вона намагається донести правду, але їй протистоять пропаганда та утиски. Торік вперше твір переклала англійською уродженка Льова Ніна Мюррей.

Іві Флоренс, виконавиця ролі Кассандри у виставі за п'єсою Лесі Українки:

Деколи Кассандру зображають такою собі безсильною жінкою, але у цій версії мені особливо подобається те, що вона дуже вольова. У виставі йде справжня боротьба між ідеями, постає запитання, що таке правда, що таке знання і чи варто завжди говорити правду.

Виставу зробили в рекордні терміни - за три місяці. Адже саме зараз - у розпал війни - цікавість до України та її культури дуже велика.

Гелен Істман, режисерка вистави "Кассандра" за п'єсою Лесі Українки:

Насамперед - це нагадування кожному, що війна все ще триває, бо ж зараз вона вже зникає з передовиць, отже, дуже важливо зібрати людей в театрі та продовжувати говорити про те, що відбувається.

Останні перевірки реквізиту, і зала готова приймати глядачів.

Леся Українка написала "Кассандру" понад сто років тому і тільки нині вистава дійшла до британського глядача. Лише два тижні на Лондонській сцені показуватимуть класику української літератури.

Це стало можливе завдяки Українському інститутові в Лондоні. Який зібрав людей, що захопилися ідеєю постановки та знайшов кошти для фінансування цього проєкту.

Марія Монтагю, заступниця директорки Українського інституту в Лондоні:

Зараз люди у Британії, вони знають де Україна, але вони дуже мало знають про культуру, про історію, і в українському інституті в Лондоні ми дуже хочемо показати яка чудова культура України.

Та цього разу вдалося більше - вразити лондонців твором, який і століття потому не втратив актуальності.

Іян Гонт, житель Лондона:

Якби я не знав, що це українська п'єса, я б не зміг здогадатися, що вона українська. Бо ідеї, закладені в ній - універсальні та близькі кожному. Доволі непросто зробити щось нове, базуючи на стародавній грецькій трагедії, тим паче, що всі знають цю історію і знають, чим вона закінчиться. Але це дуже несподіваний кут зору - з боку жінок Трої.

Далі в планах - світове турне. "Касандру" хочуть показати в інших європейських містах, в США і заповітна мрія - привезти англомовну версію п'єси до України.