Ракета Falcon 9 з американським космічним кораблем Crew Dragon та екіпажем Crew 5, до якого входить росіянка Ганна Кікіна, стартувала до МКС. Запуск відбувся у Космічному центрі імені Кеннеді NASA у Флориді.

Ракета стартувала о 19:00 за київським часом. Політ до МКС триватиме майже 29 годин, стикування зі станцією відбуватиметься в автоматичному режимі 6 жовтня, о 23:57 за Києвом.

Через майже три хвилини після запуску відокремився перший ступінь ракети-носія, увімкнувся двигун другого ступеня. Приблизно через 9,5 хвилин після старту перший багаторазовий ступінь Falcon 9 опустився на автоматичну плавучу платформу Just Read the Instruction в Атлантичному океані.

На борту Crew Dragon, крім Кікіної, знаходяться астронавти NASA Ніколь Манн та Джош Кассада, а також астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень Коїті Ваката. Вони працюватимуть на МКС 145 днів.

Crew-5 is go for launch pic.twitter.com/gfVxhtLrdC