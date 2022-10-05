Корабель Crew Dragon з росіянкою Ганною Кікіною на борту стартував до МКС [ Редагувати ]
Ракета Falcon 9 з американським космічним кораблем Crew Dragon та екіпажем Crew 5, до якого входить росіянка Ганна Кікіна, стартувала до МКС. Запуск відбувся у Космічному центрі імені Кеннеді NASA у Флориді.
Ракета стартувала о 19:00 за київським часом. Політ до МКС триватиме майже 29 годин, стикування зі станцією відбуватиметься в автоматичному режимі 6 жовтня, о 23:57 за Києвом.
Через майже три хвилини після запуску відокремився перший ступінь ракети-носія, увімкнувся двигун другого ступеня. Приблизно через 9,5 хвилин після старту перший багаторазовий ступінь Falcon 9 опустився на автоматичну плавучу платформу Just Read the Instruction в Атлантичному океані.
На борту Crew Dragon, крім Кікіної, знаходяться астронавти NASA Ніколь Манн та Джош Кассада, а також астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень Коїті Ваката. Вони працюватимуть на МКС 145 днів.
Crew-5 is go for launch pic.twitter.com/gfVxhtLrdC— SpaceX (@SpaceX) October 5, 2022
Ганна Кікіна - перший російський космонавт, який вирушив у політ на кораблі Crew Dragon компанії SpaceX. З вересня 2016 року вона є єдиною жінкою у загоні космонавтів "Роскосмосу".
Ганна Кікіна
NASA і "Роскосмос" підписали угоду про перехресні польоти в середині липня. Згідно з ним, на борту МКС має бути принаймні один космонавт "Роскосмосу" і один астронавт NASA у разі нештатної ситуації. Документ передбачає польоти трьох російських космонавтів американським Crew Dragon.
Нагадаємо, на початку червня корабель New Shepard здійснив суборбітальний політ із космічними туристами на борту.
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