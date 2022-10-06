Уперше українець переплив одну із найскладніших холодних проток світу. 45-річному львів'янину Віталію Ступаку вдалося подолати 42 кілометри Північної протоки в Ірландському морі. У воді без гідрокостюма спортсмен провів 14 годин. При цьому температура була не вище 12 градусів.

Свій заплив Віталій назвав швидше боротьбою за нескореність і присвятив його українським воїнам. Як вдалося зробити те, що не кожному під силу - дізнавалася Христина Гашенко.

У плавках та звичайній шапці львів'янин Віталій Сліпак долає холодні води Північної протоки.

Північна протока між Ірландією та Шотландією. Між берегами - майже 40 кілометрів. Саме вона входить до семи найважчих водних шляхів у світі, які намагаються підкорити плавці.

Віталій Ступак, плавець:

Північне море - це практично частина північного льодовитого океану, тому коли я заліз у цю воду, я зрозумів, що мені треба, я не знаю, які зусилля мені докласти, щоб у цій воді просто плавати. Вода була в районі 11-12 градусів.

Через повномасштабне вторгнення росії, Віталій не міг повноцінно підготуватися до запливу. Хіба що трохи влітку плавав у відкритому басейні.

Що таке відкрита вода і що таке басейн? Це різні речі. Холод, розумієте, це коли вас повністю, з середини, я не знаю, випікає мільйон голочок. Після другої половини, коли організм витрачає енергію, він все рівно починає замерзати.

Аби плавцю подолати таку дистанцію необхідне спеціальне харчування. Його готували друзі, які пливли поруч на човні. Втім, через хвилі, їсти Віталій не міг. Пив лише гарячу воду.

Андрій Гаврилів, друг Віталія:

Це дуже ускладнювало завдання. Він уже десь на середині дистанції після пару годин без їди, він був дуже виснажений і йому було важко уже навіть просто продовжувати цю боротьбу фактично. Це навіть не просто пливеш, ти борешся із собою в першу чергу.

Неабияким випробуванням для плавця стали течії.

Віталій Ступак, плавець:

Течія була, мені вже сказали 12 км в годину і я щось її ніяк не міг. Вийшов уже капітан і сказав, якщо ти зараз не здолаєш, то буде дуже важко, бо у нас уже зносить. І я десь з другої спроби, з третьої я прорвав цю течію і слава богу.

На борту човна команда Віталія підтримувала не лише словом, але й українською піснею.

...а ми тую червону калину підіймемо...

14 годин Віталію знадобилось аби подолати 42 кілометри холодних морських вод. Для плавця-аматора - це вже друга підкорена протока. Першою була Ла-Манш, де він проплив 56 кілометрів.

Цей заплив був присвячений Україні, воїнам і всьому українському народу, щоб показати, які ми незламні, що попри всякі труднощі, ми можемо і будемо перемагати.

Віталій став єдиним в Україні та 109 плавцем у світі, якому вдалося подолати Північну протоку. Відтак своєю відвагою надихнув друзів. Вони в підтримку України пробігли міжнародний марафон миру, який пройшов у Словаччині.

Микола Качмар, друг Віталія:

Ми чотири години пробігли марафон, було важко, а він 14 годин плив, ми не розуміємо як то так можна - 14 годин фізично працювати.

До того ж спортсмени розпочали збір в підтримку ЗСУ. У планах передати на фронт декілька карет швидкої допомоги.