Замолодий для фронту - допомагай у тилу! На Буковині молодь робить сухі овочеві та фруктові набори для переселенців. Ольга Лучек застала небайдужих людей за роботою. Каже - такі набори кожен може створити й в домашніх умовах.

Вранці вони навчаються, а після занять приходять сюди. До приміщення вченої ради свого університету (або своєї школи, своєї громади).

Ось у такій дружній атмосфері заготовляють сухі овочі та фрукти.

Максим, волонтер:

Кожен повинен допомагати своїй країні чим може. В принципі, як ви бачите, готуємо сухпайки для ВПО і не тільки.

Сезонні овочі та фрукти сюди приносять усі небайдужі. А учні та студенти їх чистять, подрібнюють і сушать. Потім змішують, складають у пакети й вакуумують.

Після того як висушили, перебили всі продукти, ми їх складаємо у вакуумований пакет, ось так (складає), приблизно п'ять порцій. Зберігається до року, якщо його дійсно вакуумувати, запечатати. Вийшов готовий повністю запаєний пакет для споживання.

Кожен такий пакет важить приблизно 350 грамів. Потім цю суміш достатньо залити гарячою водою - виходить аналог борщу чи супу. Просто ідеальна альтернатива для тих, хто не може приготувати гарячі страви. Вікторія ділиться - справа не важка. А в умовах війни хочеться хоча б чимось бути корисною для країни.

Вікторія, волонтерка:

В мене два брати є на фронті й тому я не можу сидіти склавши руки, всі люди мають допомагати, ми є майбутнє цієї країни, без нас нічого не зміниться, кожен має докладати якихось зусиль.

Поєднувати з навчанням волонтерську роботу нелегко - зізнаються наші співрозмовники. Втім вони намагаються слідувати правилу: "що менше часу, то більше встигаєш".

Андріана, волонтерка:

Мають бути у світі добрі люди, треба допомагати й потім обов'язково доброта повернеться. Це займає трошки часу, але потім так добре на серці, коли знаєш, що хтось поїсть дуже смачно.

Сушарки, блендери, вакууматор, а ще рукавички та посуд… Усе необхідне для виробництва вони придбали за грантові кошти.

Олександр Числаш, голова молодіжної ради Клішковецької сільської ради:

Овочів нам вистачає, зараз є велика необхідність в самих пакетах для вакуумування, бо вони дорого вартують. І ми не можемо їх самі постійно купувати. Цей проєкт працює вже близько місяця. Досить довго ми збирали продукти, готувалися, перевіряли все, пробували виходить чи не виходить воно.

Готові сухпайки молодь роздає вимушеним переселенцям, які живуть у громаді. Інколи передають іншим волонтерам, які везуть суху овочеву суміш військовим.