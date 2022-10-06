І садівники, і продавці радять запасатися яблуками зараз

Буковинські садівники збирають врожай. Через малу кількість опадів яблук цьогоріч вродило значно менше. До того ж витрати аграріїв зросли: довелося вкласти гроші у полив, паливно-мастильні матеріали та засоби захисту. Результат - на цінниках!

Якою буде вартість чи не найпопулярнішого в Україні фруктів? Ольга Лучек дізналася.

На придорожньому ринку пані Ніна продає яблука. Жінка скаржиться, стоїть - весь день, а покупців мало.

Ніна, продавчиня:

Яблучка по 10 грн продаємо, по 15. Ще не велика ціна, бо ще не зима, ще на дереві яблука є. А грушечка 50-60. Таке як стане хтось, то вже тішимося, що може хтось щось купе. А так нема покупців щоби було багато.

Ціна зросла, бо погода була посушлива - пояснюють садівники. До того ж суттєво подорожчали й засоби догляду за деревами, і паливно-мастильні матеріали. Тож цьогоріч за кілограм яблук правлять - 15 гривень. Тоді як минулого було вісім.

Ігор Тодосійчук, фермер:

Погода вплинула найбільше, все літо і чуть-чуть весни не було ні одного дощу, є у нас участки, де взагалі навіть повисихали дерева.

Так у садах обережно зривають кожне достигле яблуко. Пані Ганна контролює сортування, щоб до ящиків не потрапили зіпсовані фрукти.

Ганна, бригадирка:

Отако яблуко рвеси, або отак, перегинати отак, щоби не було пальців, воно під шкірою кидає корішкове пятно і якщо без хвостика оце воно не піде нікуда, за границею його не хотять.

Всі зібрані яблука обов'язково треба сортувати. Гарні й без пошкоджень - відправляють на продаж та зберігання. А ті що мають певні вади - на перероблювання.

Василь Майданський, директор з виробництва:

Робимо натуральні соки без додавання барвників, цукрів, Тільки сік віджатий, пастеризований, розлитий в пакети.

Ігор Тодосійчук, фермер:

Всі яблука, які на землі віддаються на концентрат, на завод концентрату, які в подальшому переробляються.

Садівники кажуть - врожай цьогоріч непоганий. У цьому господарстві яблунями засаджено понад 30 гектарів. А вирощують понад 10 сортів.

Ігор Тодосійчук, фермер:

Ми плануємо зібрати півтори тисячі тонн, вийде врожайність близько 50 тонн на гектар.

Агропідприємці з довколишніх громад об'єдналися і створили логістичний яблучний хаб. Навіть встановили холодильні камери. Сюди звозять для зберігання свій врожай садівники з малих і середніх фермерських господарств.

Іван Тодосійчук, підприємець:

Для того, щоб яблучко сюди потрапило його треба зберігати. В сучасних якісних холодильниках з врегульованим газовим середовищем і зі звичайним.

Фермер Ігор має сім гектарів посаджених яблунями. Чоловік якраз повертається з поля, каже, добре, що є де зберігати вирощене.

Ігор Рудий, фермер:

Садилося з перспективою, надіялося, що воно мало бути якось краще, але надіємось, що ще буде краще.

І садівники, і продавці радять запасатися яблуками зараз, бо ж пізніше ціни на них лише зростатимуть.