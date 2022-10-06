Буковинські яблука: чому ціна на найпопулярніший в Україні фрукт зростає? [ Редагувати ]
Буковинські садівники збирають врожай. Через малу кількість опадів яблук цьогоріч вродило значно менше. До того ж витрати аграріїв зросли: довелося вкласти гроші у полив, паливно-мастильні матеріали та засоби захисту. Результат - на цінниках!
Якою буде вартість чи не найпопулярнішого в Україні фруктів? Ольга Лучек дізналася.
На придорожньому ринку пані Ніна продає яблука. Жінка скаржиться, стоїть - весь день, а покупців мало.
Ніна, продавчиня:
Яблучка по 10 грн продаємо, по 15. Ще не велика ціна, бо ще не зима, ще на дереві яблука є. А грушечка 50-60. Таке як стане хтось, то вже тішимося, що може хтось щось купе. А так нема покупців щоби було багато.
Ціна зросла, бо погода була посушлива - пояснюють садівники. До того ж суттєво подорожчали й засоби догляду за деревами, і паливно-мастильні матеріали. Тож цьогоріч за кілограм яблук правлять - 15 гривень. Тоді як минулого було вісім.
Ігор Тодосійчук, фермер:
Погода вплинула найбільше, все літо і чуть-чуть весни не було ні одного дощу, є у нас участки, де взагалі навіть повисихали дерева.
Так у садах обережно зривають кожне достигле яблуко. Пані Ганна контролює сортування, щоб до ящиків не потрапили зіпсовані фрукти.
Ганна, бригадирка:
Отако яблуко рвеси, або отак, перегинати отак, щоби не було пальців, воно під шкірою кидає корішкове пятно і якщо без хвостика оце воно не піде нікуда, за границею його не хотять.
Всі зібрані яблука обов'язково треба сортувати. Гарні й без пошкоджень - відправляють на продаж та зберігання. А ті що мають певні вади - на перероблювання.
Василь Майданський, директор з виробництва:
Робимо натуральні соки без додавання барвників, цукрів, Тільки сік віджатий, пастеризований, розлитий в пакети.
Ігор Тодосійчук, фермер:
Всі яблука, які на землі віддаються на концентрат, на завод концентрату, які в подальшому переробляються.
Садівники кажуть - врожай цьогоріч непоганий. У цьому господарстві яблунями засаджено понад 30 гектарів. А вирощують понад 10 сортів.
Ігор Тодосійчук, фермер:
Ми плануємо зібрати півтори тисячі тонн, вийде врожайність близько 50 тонн на гектар.
Агропідприємці з довколишніх громад об'єдналися і створили логістичний яблучний хаб. Навіть встановили холодильні камери. Сюди звозять для зберігання свій врожай садівники з малих і середніх фермерських господарств.
Іван Тодосійчук, підприємець:
Для того, щоб яблучко сюди потрапило його треба зберігати. В сучасних якісних холодильниках з врегульованим газовим середовищем і зі звичайним.
Фермер Ігор має сім гектарів посаджених яблунями. Чоловік якраз повертається з поля, каже, добре, що є де зберігати вирощене.
Ігор Рудий, фермер:
Садилося з перспективою, надіялося, що воно мало бути якось краще, але надіємось, що ще буде краще.
І садівники, і продавці радять запасатися яблуками зараз, бо ж пізніше ціни на них лише зростатимуть.
по темі
І це в умовах війни, коли окупант цілеспрямовано знищував поля на сході та півдні нашої країни. Та крав наше збіжжя. І попри це українські фермери вже зібрали 67 мільйонів зернових, бобових та олійних.
Вже засіяли майже 200 гектарів озимини. Хоча фермери й кажуть, цього року вимушені скорочувати площі, бо ціна на паливо занадто висока, а стабільного ринку збуту й досі немає.
Пробити оборону українських захисників намагаються і за допомоги літаків, але марно. Під обстрілами залишаються жити тисячі мешканців сіл.
Цього року через війну особливу увагу приділяють не лише багатодітним родинам, але й внутрішньопереміщеним особам. Їм лишають пам'ятки та перевіряють стан печей у будинках.
Місто під постійними обстрілами. У миколаївських лікарнях перебуває понад півтисячі постраждалих від атак окупантів.