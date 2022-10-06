У Таїланді колишній поліцейський-наркоман вбив 32 людини у дитячому садку (відео) [ Редагувати ]
У Таїланді в провінції Нонгбуалампху колишній поліцейський влаштував стрілянину в дитячому садку. В результаті щонайменше 32 людини, серед яких діти, загинули. Про це повідомляє місцева преса з посиланням на поліцію.
Нападником виявився поліцейський, якого нещодавно звільнили. Він був озброєний вогнепальною зброєю та ножами.
Напад він скоїв під час тихої години, коли діти спали. Відомо про 23 загиблих дітей і двох вихователів.
Після звірства злочинець спробував утікти, однак коли зрозумів, що на нього йде справжнє полювання, наклав на себе руки.
Про його мотиви поки що нічого не відомо, але, як пишуть ЗМІ, він мав проблеми з наркотичною залежністю.
Нагадаємо, наприкінці вересня психічнохворий чоловік влаштував стрілянину в школі Іжевська. Тоді загинуло 17 людей, кілька десятків отримали поранення.
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