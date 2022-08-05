У Таїланді 13 людей загинули через пожежу в нічному клубі (відео) [ Редагувати ]
У провінції Чонбурі на сході Таїланду сталася пожежа в нічному клубі. У результаті загинули 13 людей, ще 35 отримали поранення, повідомляє Reuters із посиланням на поліцію.
Пожежа виникла у нічному клубі Mountain у районі Саттахіп. За попередніми даними, всі загиблі - громадяни Таїланду. Що спричинило пожежу, поки невідомо.
У 2012 році сталася пожежа в барі на тайському курорті на узбережжі Патонг. Опіки отримали понад 10 людей, четверо загинули. Більшість жертв були іноземцями. Тоді причиною пожежі стала злива: спалахнув трансформатор, до якого потрапила дощова вода.
Нагадаємо, що Таїланд з 1 липня спростив правила в'їзду.
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