У провінції Чонбурі на сході Таїланду сталася пожежа в нічному клубі. У результаті загинули 13 людей, ще 35 отримали поранення, повідомляє Reuters із посиланням на поліцію.

Пожежа виникла у нічному клубі Mountain у районі Саттахіп. За попередніми даними, всі загиблі - громадяни Таїланду. Що спричинило пожежу, поки невідомо.

У 2012 році сталася пожежа в барі на тайському курорті на узбережжі Патонг. Опіки отримали понад 10 людей, четверо загинули. Більшість жертв були іноземцями. Тоді причиною пожежі стала злива: спалахнув трансформатор, до якого потрапила дощова вода.

Нагадаємо, що Таїланд з 1 липня спростив правила в'їзду.