ЗСУ збили два дрони-камікадзе та беспілотник під Миколаєвом [ Редагувати ]
У четвер, 6 жовтня, в Миколаївській області українські військові збили 2 ворожих дрони-камікадзе "Shahed-136" та один ударний безпілотник "Mohajer-6". Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
6 жовтня, в проміжок часу з 09.00 до 11.30, на підльоті з моря до Миколаївської області, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано два ворожих дрони-камікадзе "Shahed-136" та один ударний безпілотник "Mohajer-6".
При цьому, як пише голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram, 7 із 9 дронів-камікадзе, які знищили сили протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" вночі, з 5 на 6 жовтня, були ліквідовані саме в Миколаївській області.
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