Зеленський відповів на ядерний шантаж путіна [ Редагувати ]
Світ не пробачить ні росії, ні голові Кремля володимиру путіна застосування ядерної зброї. Останньому не вдасться зберегти своє життя у відповідному сценарії.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Інституту Лоуї в Австралії.
"Все ж таки я вважаю, що керівник росії дуже любить сам своє життя. І, думаю, він розуміє, що після застосування ядерної зброї він буде не спроможний більше зберегти його. Я в цьому впевнений", - заявив президент.
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