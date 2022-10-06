Світ не пробачить ні росії, ні голові Кремля володимиру путіна застосування ядерної зброї. Останньому не вдасться зберегти своє життя у відповідному сценарії.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Інституту Лоуї в Австралії.

"Все ж таки я вважаю, що керівник росії дуже любить сам своє життя. І, думаю, він розуміє, що після застосування ядерної зброї він буде не спроможний більше зберегти його. Я в цьому впевнений", - заявив президент.