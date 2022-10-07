Пошуково-рятувальна операція на місцях прильотів тривала увесь вчорашній день та цю ніч.

У Запоріжжі триває пошуково-рятувальна операція після ракетних ударів, яких ворог завдав напередодні вранці. По місту окупанти вдарили з комплексу С-300. Внаслідок атаки зруйновано та пошкоджено більш як півсотні будинків. Відомо про сімох загиблих. Їхні тіла рятувальники дістали з-під завалів. Ще п'ятеро - зникли безвісти.

Співробітники ДСНС допомогли вибратися зі зруйнованого житла понад двом десяткам мешканців. Наразі відомо про 13 людей, які звернулися по допомогу медиків. Рашисти мало не вбили двох 4-річних хлопчиків. Про інші подробиці ракетної атаки - розповість Сергій Вендін.

Пошуково-рятувальна операція на місцях прильотів тривала увесь вчорашній день та цю ніч. Окупанти гатили ракетами з комплексу С-300 просто по житловій забудові. Навколо - жодного воєнного чи промислового об'єкту. Рятувальники та волонтери розбирають завали на місці, куди вдарила одна з ворожих ракет.

Скільки людей може перебувати під завалами, ніхто не береться сказати. 6 ворожих ракет знищили 2 приватні будинки та пошкодили більше 50 багатоповерхівок, у кількох з них - більше немає по одному під'їзду.

Квартира Олександра сусідить з велетенською дірою, що залишилася від під'їзду. Від вибуху будинок здригнувся кілька разів, згадує чоловік. Він встиг заховатися за стінами. А повертатися до рідної оселі поки боїться.

Олександр, житель Запоріжжя:

Страшно здесь оставаться, правда. Когда ты слышишь далеко - это одно, а когда вот так рядом, поверьте мне, даже мне, мужчине в возрасте…

У дворі приголомшені та пригнічені люди переймаються долею своїх сусідів, які могли опинитися під завалами, та до яких досі не дісталися рятувальники.

Едуард, житель Запоріжжя:

Мне людей жалко. Здесь на 5-ом этаже семья жила: муж, жена, дочка, а в соседнем стояке пожилая пара с собачкой, прилетело в ту комнату, где они спали. Сын приехал, говорит: все комнаты целы, а эта нет. МЧСники залазили - там никого. Это очень страшно.

У дворі неподалік також триває рятувально-пошукова операція. Ворожа ракета знесла частину п'ятиповерхівки. Під уламками вдалося знайти та витягти на поверхню одного з жителів. Чоловік живий, але травмований.

Від удару ворожої ракети будинок Сергія наче вітром здуло. Чоловікові вдалося самотужки вибратися з-під завалів. Він одразу кинувся витягати дружину.

Сергій, постраждалий:

Дружину вивів там через паркан. Спустився сам, потім її зняв. Їй все гірше та гірше. Сусіди дали стільчик. Посадив її. Вона каже: Сергію, мені все гірше і гірше. Поки швидка приїхала, вона почала непритомніти. Швидка приїхала, вона вже знепритомніла. Вони її довго там намагалися реанімувати, та не врятували.

Мешканці інших районів Запоріжжя нальякані і намагалися зайвий раз не виходити з дому. У районі, що опинився під ударом рашистських ракет, зачинилися усі магазини та кафе. Сьогодні мають розпочати роботи з ремонту та відновлення пошкодженних будівель.