Місто Лиман поступово приходить до тями після деокупації [ Редагувати ]
Місто Лиман на Донеччині поступово приходить до тями після деокупації. Там вже повноцінно запрацював відділ поліції. І у правоохоронців - чимало роботи. Одне з головних завдань - вирішити гуманітарні проблемі населення.
Людям потрібно доставляти необхідні речі та їжу. Адже наразі в Лимані немає світла, води, опалення та мобільного зв'язку. Як оговтується населений пункт, що майже пів-року потерпав від ворожої навали, дивіться в наступному матеріалі.
На під'їзді до міста Лиман на Донеччині краєвиди просто пекельні. В самому населеному пункті картина не краща. Його ворог фактично перетворив на руїни.
В 20-тисячному місті повністю зруйновано кожну десяту будівлю. Те, що під час навали рашистів довелося пережити місцевим - важко уявити.
Ми всі в погребах 5 місяців голодні, холодні сиділи. Щоб він, проклятий кирило з хрестом у погребі стояв 5 місяців голодний - як вони з нас поіздєвалися.
Оговтатися людям зараз допомагають наші поліцейські, рятувальники та військовослужбовці. Місцеві особливо потребують гуманітарної підтримки.
Дмитро Петров, заступник начальника відділу ГУНП в Донецькій обл.:
Іншим напрямком нашої діяльності є документування злочинів, здійснених в період окупації російськими окупаційними військами. Також поліція Донеччини проводить, як виявлення місць, які заміновані, так виявлення місць поховання громадян.
Поліцейські також знаходять тіла загиблих росіян - під час стрімкого відступу їх не стали забирати. Тож роботи вистачає. Втім, хлопці кажуть: свій обов'язок - повернути в місто нормальне життя - виконають якнайшвидше.
по темі
Світлана Шекера з Олександром Яновським побували в деокупованому Ізюмі. Відійти від побаченого, кажуть досі не можуть. Їх репортаж далі.
Стріляна "квітка" вже неодноразово доводила свою ефективність у боях проти російських окупантів. Наші колеги з Військового телебачення попрацювали разом із розрахунком САУ. Подивіться.
Страшний сон, який все ніяк не закінчиться. Хоча наші воїни вже відігнали росіян з Харківщини, життя в Гусарівці і досі, як на пороховій діжці.
Зі сльозами, квітами та синьо-жовтими прапорами зустрічають наших воїнів жителі визволених сіл. ЗСУзвільняють території на правому березі Дніпра.
Тримати оборону нашим захисникам допомагають трофейні снаряди - гатять по московитах тим, що ті залишили на Ізюмському напрямку. Далі - ексклюзивний репортаж з фронту нашого воєнкора Станіслава Кухарчука.