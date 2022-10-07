Оговтатися людям зараз допомагають наші поліцейські, рятувальники та військовослужбовці

Місто Лиман на Донеччині поступово приходить до тями після деокупації. Там вже повноцінно запрацював відділ поліції. І у правоохоронців - чимало роботи. Одне з головних завдань - вирішити гуманітарні проблемі населення.

Людям потрібно доставляти необхідні речі та їжу. Адже наразі в Лимані немає світла, води, опалення та мобільного зв'язку. Як оговтується населений пункт, що майже пів-року потерпав від ворожої навали, дивіться в наступному матеріалі.

На під'їзді до міста Лиман на Донеччині краєвиди просто пекельні. В самому населеному пункті картина не краща. Його ворог фактично перетворив на руїни.

В 20-тисячному місті повністю зруйновано кожну десяту будівлю. Те, що під час навали рашистів довелося пережити місцевим - важко уявити.

Ми всі в погребах 5 місяців голодні, холодні сиділи. Щоб він, проклятий кирило з хрестом у погребі стояв 5 місяців голодний - як вони з нас поіздєвалися.

Оговтатися людям зараз допомагають наші поліцейські, рятувальники та військовослужбовці. Місцеві особливо потребують гуманітарної підтримки.

Дмитро Петров, заступник начальника відділу ГУНП в Донецькій обл.:

Іншим напрямком нашої діяльності є документування злочинів, здійснених в період окупації російськими окупаційними військами. Також поліція Донеччини проводить, як виявлення місць, які заміновані, так виявлення місць поховання громадян.

Поліцейські також знаходять тіла загиблих росіян - під час стрімкого відступу їх не стали забирати. Тож роботи вистачає. Втім, хлопці кажуть: свій обов'язок - повернути в місто нормальне життя - виконають якнайшвидше.