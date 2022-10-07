Google представила нові смартфони Pixel 7 та Pixel 7 Pro (відео) [ Редагувати ]
Американська компанія Google офіційно представила нові смартфони Pixel 7 та Pixel 7 Pro, "родзинкою" яких став новий фірмовий процесор Tensor G2.
Новий чип став потужнішим і енергоефективнішим, а в поєднанні з ним працює виділений чип Titan M2, який відповідає за безпеку пристрою.
Pixel 7 отримав 8 Гб оперативної та 128 або 256 Гб вбудованої пам'яті, а Pixel 7 Pro має 12 Гб оперативної та 128, 256 або 512 Гб вбудованої пам'яті.
Pixel 7 отримав 6,3-дюймовий AMOLED-дисплей роздільною здатністю 2400x1800 пікселів з частотою оновлення 90 Гц, а Pixel 7 Pro має 6,7-дюймовий екран роздільною здатністю 3120x1440 пікселів з частотою оновлення 120 Гц.
Екрани отримали вбудовані сканери відбитків пальців та захисне скло Gorilla Glass Victus. Базовий варіант пристрою оснащений акумулятором 4355 мА год, а версія Pro має батарею на 5000 мА год. Обидва підтримують дротову зарядку потужністю до 30 Вт.
Обидві моделі пристроїв отримали фронтальну камеру 10,8 Мп з підтримкою 4K-відеозапису, основний модуль включає об'єктив 50 Мп, надширококутний об'єктив 12 Мп, а версія Pro має додатковий телеоб'єктив 48 Мп в основному модулі.
Основна камера має оптичну стабілізацію зображення. Оновлений процесор дозволив покращити софт для обробки та редагування фотографій, а також дав можливість впровадити функцію Photo Unblur, яка дозволяє за допомогою машинного навчання видаляти розмиття та шуми з фотографій.
У продажу новинки Google з'являться із 13 жовтня. Pixel 7 коштуватиме від $599, а Pixel 7 Pro - від $899.
Нагадаємо, у травні Google випустила бюджетний смартфон Pixel 6a.
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