Підрив Кримського мосту був спецоперацією СБУ - ЗМІ [ Редагувати ]
Підрив Кримського мосту може бути спецоперацією Служби безпеки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Водночас, у самій СБУ поки офіційно не коментують свою участь у цих подіях.
У відомстві прямо не коментують, але натякають, що мають відношення до цієї операції.
Так, у своєму Telegram-каналі СБУ опублікувала фото пошкодженого мосту, прокоментувавши його комічним віршем.
Що відомо про вибух на Кримському мосту
Вибух на Кримському мосту пролунав зранку 8 жовтня. Після цього на мосту сталася масштабна пожежа.
Через пожежу автомобільний рух на Кримському мосту було повністю припинено.
"Кримська залізниця" інформує, що відбулося загоряння паливної цистерни у хвості вантажного поїзда.
"Локомотив із частиною вагонів виведено на станцію Керч. Ведуться аварійні роботи. Причини події встановлюються", - йдеться у повідомленні.
На цей час, за даними окупантів, готується запуск поромної переправи через протоку.
У росії заявили, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Це спричинило спалах семи паливних цистерн залізничного складу. У пошкодженні переправи в рф звинуватили "українських вандалів".
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