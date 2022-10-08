Підрив Кримського мосту може бути спецоперацією Служби безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Водночас, у самій СБУ поки офіційно не коментують свою участь у цих подіях.

У відомстві прямо не коментують, але натякають, що мають відношення до цієї операції.

Так, у своєму Telegram-каналі СБУ опублікувала фото пошкодженого мосту, прокоментувавши його комічним віршем.

Що відомо про вибух на Кримському мосту

Вибух на Кримському мосту пролунав зранку 8 жовтня. Після цього на мосту сталася масштабна пожежа.

Через пожежу автомобільний рух на Кримському мосту було повністю припинено.

"Кримська залізниця" інформує, що відбулося загоряння паливної цистерни у хвості вантажного поїзда.

"Локомотив із частиною вагонів виведено на станцію Керч. Ведуться аварійні роботи. Причини події встановлюються", - йдеться у повідомленні.

На цей час, за даними окупантів, готується запуск поромної переправи через протоку.

У росії заявили, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Це спричинило спалах семи паливних цистерн залізничного складу. У пошкодженні переправи в рф звинуватили "українських вандалів".

путін доручив створити урядову комісію через НП на мості.