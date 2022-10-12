Моя колега у Брюсселі Олена Абрамович поспілкувалась щодо європейської перспективи України із послом Литви у ЄС. Країни, яка чи не найбільше бореться за присутність України в ЄС. Чому наше членство є особистою мрією посла і які прогнози щодо цього він має? Ексклюзивне інтервʼю далі.

Олена Абрамович, кореспондентка:

Коли статус кандидата надали Україні, я памʼятаю, як певні лідери наголошували на тому, що цей крок має стати сильним сигналом для України. Але не було чіткості й певності щодо того, коли саме приєднання до ЄС може статися. І чи станеться взагалі. Як ви оцінюєте ситуацію?

Арнольдас Пранкявічюс, посол Литви в ЄС:

У житті немає нічого певного. Щоб досягти результатів, треба наполегливо працювати. Але я дуже оптимістичний - більше ніж будь-коли - щодо європейської перспективи для України. Дивлячись на те, що сталося за останні сім місяців у сфері євроінтеграції, розуміючи, що Україні вдалося зробити неймовірну роботу, попри війну, були підготовлені відповіді на опитувальник від Єврокомісії, Єврокомісія була вражена результатами від України, ми всі були вражені. І це означає, що якщо ви справді хочете чогось досягти, ви можете це зробити. І Україна здивувала саму себе і здивувала всіх - своєю швидкістю і залученістю до європейської інтеграції. Саме тому я сьогодні дуже оптимістичний. Я знаю, що Україна реально просувається вперед у цих семи кроках, яких вимагає Єврокомісія для ухвалення наступних рішень. І нам не варто зважати на попередній досвід розширення, на погляди щодо інших країн. Наразі інший історичний час. Як на мене, політика розширення повернулась, вона знову жива. І це стосується не лише статусу кандидата для України та Молдови. Ми бачимо також прорив у Західних Балканах - розпочались переговори про членство з Албанією та Північною Македонією, які роками були мертвими. І це не менш важливо і для самого ЄС, який тепер може повернути собі впевненість, силу.

Олена Абрамович, кореспондентка:

А можете розказати нам, як у вас зʼявилась ця мрія?

Арнольдас Пранкявічюс, посол Литви в ЄС:

Вперше я був задіяний у справи України ще у 2004 році під час Помаранчевої революції. Я тоді працював як радник колишнього президента Литви Валдаса Адамкуса, який був задіяний разом з польським президентом Квасневським у переговорах за круглим столом в Україні, які допомогли вирішити ту кризу. Потім у 2012-2013 я також був радником медіаційної групи, яку вели Пет Кокс та Александр Квасневський для України. Ми тоді 30 разів зʼїздили до України - відвідали усіх політичних вʼязнів режиму Януковича, намагаючись домовитись про їхнє звільнення, а також про реформу судової системи України на шляху до Угоди про асоціацію з ЄС. А під час роботи в Європарламенті я з півсотні разів відвідав Україну у складі різних місій. Тож я вважаю її своїм домом, частиною себе, і я вважаю, що чимало громадян Литви відчувають те саме. Бо Україна для нас - це більше, ніж просто дуже близький друг і партнер. Ми бачимо себе в очах українців.

Олена Абрамович, кореспондентка:

Литва, Польща та інші східноєвропейські країни працюють над зміцненням санкцій щодо росії та просуванням України в ЄС. Чи можна сказати, що після повномасштабного російського вторгнення країни Балтії та східний фланг отримали більше уваги та впливу в ЄС, враховуючи, що традиційно найсильніший голос мали Німеччина, Франція та інші великі країни? Чи стали до вас більше прислухатися?

Арнольдас Пранкявічюс, посол Литви в ЄС:

Я б сказав, що останні сім місяців були безпрецедентними стосовно активності країн східної та центральної Європи в ЄС та уваги до нашого регіону. Кожнісінькі дебати щодо України - чи це стосується військової допомоги, чи санкцій, чи довгострокової реконструкції або підтримки для біженців, економічної та макрофінансової допомоги - усі ці дискусії зазвичай великою мірою розпочинаються з поглядів від тих, хто на місці подій, і від сусідніх країн. Тож Польща, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Румунія та інші партнери з регіону були надзвичайно активними, дуже включеними у формування політики ЄС в останні сім місяців. І я б назвав це історичним шансом для нашого регіону, не тільки для того, щоб включити ці питання у порядок денний, але й просунути ідеї, які ми мали понад десятиліття - наприклад, припинити залежність від російських енергоносіїв, що уже відбувається дуже швидко. Але так само й інші ідеї, які ще пів року тому здавались нереальними, а сьогодні вже відбуваються. Одна із них, це, звісно, статус кандидата для України та Молдови. Я працював з Україною, мабуть, років 20 у різних сферах. І це було моєю мрією - побачити Україну у статусі кандидата. І це сталося для мене як диво, враховуючи розуміння, скільки супротиву ця ідея зустрічала раніше.

Олена Абрамович, кореспондентка:

Який у вас найоптимістичніший і найбільш песимістичний прогноз щодо того, коли Україна приєднається до ЄС?

Арнольдас Пранкявічюс, посол Литви в ЄС: