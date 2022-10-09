У ці висотки росіяни поцілили аж сім разів

Ракети С-300, "Іскандери" та дрони-камікадзе. Рашисти застосовують усе, що може долетіти до Запоріжжя. І безжально гатять по мирних жителях. Місто останній тиждень стало ледь не головною мішенню загарбників. Ворог щодоби по кілька разів атакує обласний центр.

Як живуть містяни під обстрілами - розкажемо далі.

Усі ці люди відклали всі справи - і прийшли сюди. Прийшли, аби допомогти рятувальникам розбирати завали - після обстрілів Запоріжжя.

Ольга, волонтерка:

Під час такої трагедії і взагалі під час війни, я намагаюсь в межах своїх сил робити все аби допомогти місцевим мешканцям і наблизити нашу перемогу.

Найбільше допомога потрібна у будинках, які постраждали від російських атак два дні тому.

Олександр, волонтер:

Это мой родной город, здесь мои друзья живут, я хочу помочь побыстрее это все разобрать.

У ці висотки росіяни поцілили аж сім разів. Били - прицільно. Ракетами С-300. Тут знищені цілі під'їзди. Цегляні конструкції обвалилися, наче паперові. Під завалами опинилися люди, які мирно спали у своїх оселях. Сімнадцять мешканців - так і не прокинулися... На щастя, двадцять одну людину вдалося врятувати.

Віталій мешкає в одному із сусідніх будинків і зараз шукає нове житло. Він переїхав сюди з Оріхова, але врятуватися від російських обстрілів не зміг. Каже: усвідомлення того, що сталося тієї ночі, прийшло пізніше. І разом із ним - страх. Бо в мить самого прильоту люди навіть не встигли злякатися.

Віталій, мешканець зруйнованого будинку:

Ну воно просто і не поняли, бо воно всі спали, де-то начало шостого воно первий взрив. Ми спустилися, нас там на першому етажу люди впустили, ну а я вийшов сюда, а тут бігають кричать усе.

Останній тиждень Запоріжжя чи не головна мішень рашистів. Вони б'ють по місту щодоби. Одна з ворожих ракет упала біля будинку Вікторії. Це було вранці. Жінка була вдома і просто дивом вціліла.

Вікторія, жителька Запоріжжя:

Мне и скорую вызывали. Я на кухне была, ударная волна, как раз и меня вместе со стеклами на спину, спина как бы ниче. Я не вызывала, там ходили службы, спрашивали, а у меня я не знаю, говорю у меня просто спина болит, там какие-то осколочные, ну в общем.

В оселі пані Вікторії повибивало шибки, побило техніку та меблі. У кімнати летіло і скло, і шматки ґрунту. Така ж ситуація і в сусідніх квартирах.

Усе постраждало, дивіться, будь ласка, усе після вибуху.

Ольга Володимирівна прибігла до дому з роботи щойно дізналася про обстріл. Від побаченого жінка у розпачі. Каже, за які кошти ремонтувати житло та як тепер тут зимувати - просто не розуміє.

Ольга, жителька Запоріжжя:

В мене постраждало, вибиті шибки, на балконі, постраждали вікна, рами, в мене балкон шість метрів, я не знаю як його залагодити і вікна, два вікна в залі і вікно в спальні, я не знаю, як мені бути в зиму, я в шоці.

Поки люди згрібають потрощене майно та уламки свого мирного життя, у дворі наслідки обстрілів ліквідовують комунальники. Допомагають їм мешканці.

Тамара, жителька Запоріжжя:

Поубирали на площадках, сейчас здесь вот вычищаем, убираем он выносим, высыпаем, наводим порядок. Моя квартира не пострадала, а вот цветник мой пострадал, вся красота моя пропала.

Квітник місцеві жителі обіцяють відновити. Кажуть, головне, щоб більше нічого не прилітало.