Ворог щодоби по кілька разів атакує Запоріжжя всіма видами зброї [ Редагувати ]
Ракети С-300, "Іскандери" та дрони-камікадзе. Рашисти застосовують усе, що може долетіти до Запоріжжя. І безжально гатять по мирних жителях. Місто останній тиждень стало ледь не головною мішенню загарбників. Ворог щодоби по кілька разів атакує обласний центр.
Як живуть містяни під обстрілами - розкажемо далі.
Усі ці люди відклали всі справи - і прийшли сюди. Прийшли, аби допомогти рятувальникам розбирати завали - після обстрілів Запоріжжя.
Ольга, волонтерка:
Під час такої трагедії і взагалі під час війни, я намагаюсь в межах своїх сил робити все аби допомогти місцевим мешканцям і наблизити нашу перемогу.
Найбільше допомога потрібна у будинках, які постраждали від російських атак два дні тому.
Олександр, волонтер:
Это мой родной город, здесь мои друзья живут, я хочу помочь побыстрее это все разобрать.
У ці висотки росіяни поцілили аж сім разів. Били - прицільно. Ракетами С-300. Тут знищені цілі під'їзди. Цегляні конструкції обвалилися, наче паперові. Під завалами опинилися люди, які мирно спали у своїх оселях. Сімнадцять мешканців - так і не прокинулися... На щастя, двадцять одну людину вдалося врятувати.
Віталій мешкає в одному із сусідніх будинків і зараз шукає нове житло. Він переїхав сюди з Оріхова, але врятуватися від російських обстрілів не зміг. Каже: усвідомлення того, що сталося тієї ночі, прийшло пізніше. І разом із ним - страх. Бо в мить самого прильоту люди навіть не встигли злякатися.
Віталій, мешканець зруйнованого будинку:
Ну воно просто і не поняли, бо воно всі спали, де-то начало шостого воно первий взрив. Ми спустилися, нас там на першому етажу люди впустили, ну а я вийшов сюда, а тут бігають кричать усе.
Останній тиждень Запоріжжя чи не головна мішень рашистів. Вони б'ють по місту щодоби. Одна з ворожих ракет упала біля будинку Вікторії. Це було вранці. Жінка була вдома і просто дивом вціліла.
Вікторія, жителька Запоріжжя:
Мне и скорую вызывали. Я на кухне была, ударная волна, как раз и меня вместе со стеклами на спину, спина как бы ниче. Я не вызывала, там ходили службы, спрашивали, а у меня я не знаю, говорю у меня просто спина болит, там какие-то осколочные, ну в общем.
В оселі пані Вікторії повибивало шибки, побило техніку та меблі. У кімнати летіло і скло, і шматки ґрунту. Така ж ситуація і в сусідніх квартирах.
Усе постраждало, дивіться, будь ласка, усе після вибуху.
Ольга Володимирівна прибігла до дому з роботи щойно дізналася про обстріл. Від побаченого жінка у розпачі. Каже, за які кошти ремонтувати житло та як тепер тут зимувати - просто не розуміє.
Ольга, жителька Запоріжжя:
В мене постраждало, вибиті шибки, на балконі, постраждали вікна, рами, в мене балкон шість метрів, я не знаю як його залагодити і вікна, два вікна в залі і вікно в спальні, я не знаю, як мені бути в зиму, я в шоці.
Поки люди згрібають потрощене майно та уламки свого мирного життя, у дворі наслідки обстрілів ліквідовують комунальники. Допомагають їм мешканці.
Тамара, жителька Запоріжжя:
Поубирали на площадках, сейчас здесь вот вычищаем, убираем он выносим, высыпаем, наводим порядок. Моя квартира не пострадала, а вот цветник мой пострадал, вся красота моя пропала.
Квітник місцеві жителі обіцяють відновити. Кажуть, головне, щоб більше нічого не прилітало.
по темі
Росіяни у ніч на 7 жовтня завдали удару по двох районах Запоріжжя
З-під завалів після ракетного удару у Запоріжжі дістали ще три тіла загиблих
У середу, 5 жовтня, російські окупанти обстріляли Гуляйполе Запорізької області
Одна жінка загинула під завалами, а тримісячна дитина зазнала мінно-вибухових травм та опіків. Такі наслідки російського обстрілу Миколаєва проти ночі на суботу. Ворог атакував місто двічі, різні райони. Спершу дронами-камікадзе, а згодом - і ракетами С-300.
Відомо про трьох поранених. Зокрема, окупанти потрапили в інфраструктурні об'єкти. І одному з районів міста знеструмлена електропідстанція.