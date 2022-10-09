В Києві пивний магазин продав своїм клієнтам сушену рибу, з якої вдома почали випадати опариші - личинки мух.

Про це розповіли в Telegram-каналі "Киев Сейчас".

На кадрах видно, що з розібраної вдома риби прямо таки повзуть білі хробаки.

Оскандалився так жорстко магазин на Троєщині, на вулиці Теодора Драйзера.

"Похавали чехонь, так? Можна після цієї чехоні на рибалку йти. Я думаю карась буде нормально клювати", - іронізують покупці зі своєї "знахідки".