В Києві пивний магазин продав тараньку, з якої випадали опариші (відео) [ Редагувати ]
В Києві пивний магазин продав своїм клієнтам сушену рибу, з якої вдома почали випадати опариші - личинки мух.
Про це розповіли в Telegram-каналі "Киев Сейчас".
На кадрах видно, що з розібраної вдома риби прямо таки повзуть білі хробаки.
Оскандалився так жорстко магазин на Троєщині, на вулиці Теодора Драйзера.
"Похавали чехонь, так? Можна після цієї чехоні на рибалку йти. Я думаю карась буде нормально клювати", - іронізують покупці зі своєї "знахідки".
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