На Харківщині ССО збили російський безпілотник [ Редагувати ]
У неділю, 9 жовтня, на Харківщині Сили спеціальних операцій знищили російський безпілотник "Тахіон". Про це повідомля СтратКом ЗСУ в Telegram.
"Тахіон" - малий електричний безпілотний літальний апарат, що застосовується вдень і вночі, у різних метеоумовах для розвідки або коригування вогню у видимому та інфрачервоному діапазонах.
Дрон також може виконувати функцію ретранслятора зв'язку.
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