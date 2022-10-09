Переговори задля миру в Україні: Зеленський назвав єдиний можливий формат [ Редагувати ]
У неділю, 9 жовтня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що єдині переговори, які дійсно можуть наблизити мир в Україні, - це переговори про збільшення оборонної, політичної та фінансової підтримки нашої держави.
Про це він сказав у своєму зверненні.
Він підкреслив необхідність пришвидшення надання Україні достатньої кількості ефективних систем протиповітряної оборони.
Саме переговори про надання таких систем ППО, саме переговори про збільшення іншої оборонної, політичної та фінансової підтримки України - це і є той єдино можливий переговорний формат, який може реально наблизити мир.
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