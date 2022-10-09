У неділю, 9 жовтня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що єдині переговори, які дійсно можуть наблизити мир в Україні, - це переговори про збільшення оборонної, політичної та фінансової підтримки нашої держави.

Про це він сказав у своєму зверненні.

Він підкреслив необхідність пришвидшення надання Україні достатньої кількості ефективних систем протиповітряної оборони.