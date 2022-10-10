Міністерство оборони України прокоментувало масовану ракетну атаку рф на українські міста та анонсувало помсту.

Про це йдеться у Телеграм-каналі МО.

Як зазначали у міністерстві, країна-терорист атакувала низку обласних центрів України. Під масовими ракетними ударами опинився Київ. Атаковані об’єкти цивільної інфраструктури.

"Повітряна тривога триває по всій країні. Є жертви серед людей та руйнування. Терористичні дії рф спрямовані проти мирного цивільного населення. Ворог буде покараний за біль і смерть, які приніс на нашу землю! Ми помстимося", - пообіцяли в Міноборони.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що жодні ракетні удари Україну не зламають.

"Нашу мужність ніколи не знищать ракети терористів, навіть коли вони потраплять у серце нашої столиці. Вони також не похитнуть рішучості наших союзників. Єдине, що вони безповоротно руйнують, це майбутнє Росії - майбутнє зневаженої у всьому світі терористичної держави-ізгоя", - наголосив Резніков.