У Львівській області чути вибухи [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
У Львові та області вранці 10 жовтня пролунали повторні вибухи. У деяких районах міста зникло світло. Інформація про можливі "прильоти" перевіряється.
Тим часом у Львівській ОВА розповіли, що з самого ранку по регіону було випущено 15 ракет. Частину з них було збито системами ППО.
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