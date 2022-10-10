Масований ракетний обстріл України у понеділок, 10 жовтня, не злякає українців. На кожен удар буде жорстка відповідь.

Про це повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в Telegram.

"Росіяни - ганебні невдахи. Ви думали нас налякати? Думали, що українці бояться терору від неадекватних бункерних боягузів? Ви думаєте, що ми будемо зупинятися? Ні, на кожен удар буде жорстка відповідь. Ви відповісте за кожну смерть і страждання. І не тільки ви. Відповідатимуть цілі покоління росіян", - написав Єрмак.

Він також зазначив, що Збройні сили України продовжать йти вперед й знищувати кожного, хто прийде в Україну зі зброєю.

"Ці удари роблять нас ще злішими. Ці удари лише пришвидшать наш рух вперед. Ми не боїмося. Ми стаємо лише злішими і точнішими", - наголосив голова ОП.