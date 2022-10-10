Зеленський поговорив із прем'єр-міністром Нідерландів: що обговорювали [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.
Про це повідомляє пресслужба голови держави.
Під час розмови політики обговорили посилення оборонної підтримки України, координацію реакції миру на дії країни-агресора та допомогу у відновленні зруйнованої ракетними ударами інфраструктури.
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