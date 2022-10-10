Окупанти протягом минулої доби штурмували східні околиці Бахмута та села на південь від міста.

Правоохоронці ексгумували перші 20 тіл на місці масового поховання у Лимані. Серед жертв російських окупантів є військові і діти. Цивільні поховані в одиночних могилах, військові - у траншеї завдовжки 40 метрів. Серед загиблих є родина з двома маленькими дітьми.

Утім кількість закатованих від рук росіян українців щодня збільшується. Адже країна терористів продовжує війну.

На сході найгарячішою точкою є Бахмутський напрямок. Під вогнем - вся лінія фронту. Євген Соломін про останні новини зі східного фронту.

На Луганщині - наші повертають свої позиції. Після легендарної Білогорівки, яка стала ще однією Чорнобаївкою для окупантів, під контролем України - ще 7 населених пунктів Сватівського району.

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

Незважаючи на резонанс, ми не одразу повідомили про вигнання окупантів з населених пунктів Луганщини - тривали стабілізаційні заходи. Як й в інших селах, в які увійшли наші військові. Наразі всі сім населених пунктів повністю контролюються Україною. Це села Новолюбівка, Невське, Греківка, Новоєгорівка, Надія, Андріївка і Стельмахівка.

Сватівський район - з одного боку межує з визволеними районами Харківщини, а з іншого через Кремінський напрямок - із підконтрольним нам донецьким Лиманом. Тож російські війська тут організували першу лінію оборони, яка тріщить.

Траса між Сватовим та Кременною під контролем ЗСУ. Логістичні маршрути окупантів тут порушені.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

У районі населеного пункту Сватове, ворог підірвав залізничний та автомобільний мостові переходи

У Сватовому, Кремінній, Старобільську та Новоайдарі російські війська ввели спецперепустки для місцевих і випускають за межі населених пунктів лише за їх наявності. Блокпости установили вдовж траси Сватове-Луганськ на вїздах-виїздах з райцентрів. Останній перед Луганськом - у Щасті. Тут росіяни маринують своїх та так званих "еленерівських" дезертирів.

Тут человеку плохо. Отойдите, чтоб человек дишал! Кому-то плохо становится потому что не видерживает. Уже 3 сутки ми без еди и продовольствия. Нас только запугивают.

У Старобільську окупанти гатили по околицях. Ймовірно, пристрілюються - адже поряд - так званий Підгорівський міст, через який загарбники тікатимуть. Із перевальского села Малоіванівка, яке під окупацією з 2014 року, росіяни пускають ракети в бік українських військ.

На Донеччині вибухи лунали в районі села Андріївка - за півсотню кілометрів від Маріуполя. Це район залізничної станції Карань. Логістично-перевалочного центру росіян там більше немає.

У звільненому від росіян Лимані поліція ексгумувала 20 тіл на місці масового поховання.

Вибухотехніки працюють на місці та перевіряємо еіпірування покійних, щоб там не знаходилось нічого вибухонебезпечного.

Розкопки тривають на двох локаціях: за попередньою інформацією, в одній поховано близько 200 цивільних, інша є братською могилою військовослужбовців ЗСУ. Серед жертв терористів з росії є діти.

Зараз тривають слідчі дії, оглядаються тіла, після чого будуть викопані з могил і відправляться на судово-медичну експертизу для виявлення причин смерті. Ми маємо інформацію про інші місця масового поховання як цивільних, так і військових ЗСУ.

Бахмут - і далі зазнає масованого обстрілу з боку російської армії. Цивільна інфраструктура та житла людей - окупанти знищують у першу чергу.

У Бахмуті зруйновано безліч об'єктів міської інфраструктури, підприємства, лінії електропередач, багатоповерхові та приватні будинки. Зруйновані мости через місцеву річку. Волонтери доправляють усе необхідне з одного берега на інший.

Окупанти протягом минулої доби штурмували східні околиці Бахмута та села на південь від міста. Важкі бої були в районі Веселої Долини та Зайцевого, Миколаївки, Одрадівки.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Окупанти замінували місцевість в районі Берестового. На Авдіївському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляно райони населених пунктів Авдіївка, Кам'янка, Водяне, Первомайське, Піски, Красногорівка та Мар'їнка.

Вночі російські війська обстріляли Слов'янськ. Влучання у приватний сектор. У сімї, де проживало 3 дорослих та дитина вижив лише 12-ти річний хлопчик - його вибуховою хвилею винесло з будинку. Він травмований, але жити буде.

Вадим Лях, начальник Слов'яньскої міської військової адміністрації:

Пряме влучення в будинок приватний. Сімʼя загибла, але дитина, яка мешкала в домі загинула. Зруйновані будинки поруч. 2 поранених, 4 загиблих.

На Донбасі ворог здійснює мінування населених пунктів і мостів. І це свідчить про те, що ворог очікує наступу наших оборонців.