Африканське турне завершується дочасно. Через масові ракетні обстріли міністр закордонних справ Дмитро Кулеба терміново повертається до України. Про це він зранку написав у Твіттері. Втім втілити дипломатичну місію практично вдалося, адже турне міністра Африкою тривало від початку жовтня. Про що та з ким встиг домовитися, а головне - чим вигідні Україні добрі стосунки з країнами цього континенту, розбиралася Анна Басова.

Це провінція Туркана на північному заході Кенії. В сільському шпиталі маленьким дітям вимірюють зріст і масу тіла. Перевіряють, чи не виснажився організм від систематичного недоїдання.

Останні 4 роки тут практично не було дощів. А нинішню посуху називають найтяжчою за останні 40 років. Із зони лиха - а це Кенія, Ефіопія та Сомалі - вже виїхали понад півтора мільйона людей. Загалом же - за оцінками ЮНІСЕФ - лише в регіоні Африканського рогу негайної медичної допомоги внаслідок недоїдання потребують два мільйони дітей.

Агнес Екеребу, місцева жителька:

У мене троє онуків постраждали від голоду. Одного з них я принесла сюди, бо він сильно хворіє через недоїдання. Уся наша худоба померла від посухи.

Спасінням для голодного населення Африки могло би стати українське зерно. Та на тлі розв'язаної росією війни поставки збіжжя ускладнені. Через бойові дії значно скоротилися площі, де збирають врожай і проводять посівні. Окрім того, тривалий час експорт блокувала та ж росія - не випускала кораблі з одеських портів.

Анджей Дуда, президент Польщі:

Україна - житниця не лише для Європи, а й цілого світу. Росіяни знищили більш як третину обсягів зерна. А страждають від цього найменш захищені групи. Через війну в Україні людей, які систематично недоїдають, побільшає на 47 мільйонів - і це лише приблизні цифри. Найважче - країнам Африки та Близького Сходу, які залежать від поставок українського зерна.

Та цікавить Африка світову спільноту не лише як ринок збуту. За наявної нині тенденції народжуваності демографи прогнозують - уже невдовзі континент може стати найбільш населеним. А ще там чималі поклади цінних ресурсів - нафти, газу, бокситів і алмазів. А ще це важливий геополітичний майданчик. Останні кілька років ключові світові гравці ведуть боротьбу за сфери впливу в регіоні. І вона далеко не завжди обмежується дипломатією.

Лінда Томас-Грінфілд, посол США в ООН:

кремль активно підтримує групи вагнерівців, які безкарно розкрадають золото, діаманти, деревину та інші природні ресурси - передусім, у Центрально-Африканській республіці, Малі та Судані. Незаконно отримані прибутки москва скеровує на війну в Україні.

росія, якій закидають нехтування всіма законами, у традиційний для себе спосіб перекладає провину на Сполучені Штати.

Василь Небензя, посол росії в ООН:

Напомним, кстати, что в Сирии США, прикрываясь контртерроризмом, воруют сирийскую нефть.

Та попри, здавалося би, очевидні злочини росіян чимало африканських країн не квапляться ставати на бік України. Війну, розпочату кремлем, називають конфліктом, і наголошують - зацікавлені передусім у власній продовольчій безпеці.

Вільям Руто, президент Кенії:

Російсько-український конфлікт лише посилив кризу, викликану посухою та пандемією. Продовольча безпека в регіоні підірвана. Ми змушені на ходу змінювати наші стратегії, щоб за нових умов боротися з посухою та відновлювати сільське господарство. А ще - забезпечувати безперебійний освітній процес для дітей і покращувати соціальний захист.

І таку розтановку пріоритетів слід шукати у повоєнній історії, впевнені політичні оглядачі. Ще за часів срср москва всіляко підтримувала розноманітні африканські визвольницькі рухи та створений пропагандою образ європейських колонізаторів і загарбників. Усі генсеки - від Микити Хрущова й аж до Михайла Горбачова - фінансували молоді країни, що відокремилися від Великої Британії або Франції, масово запрошували до союзу на навчання. А за нафтодолари розбудовували місцеву інфраструктуру.

Джерард Тоул, професор міжнародних відносин університету Вірджинії:

У чому росія успішна в Африці - це вдале пропагування себе як країни, яка веде війну проти країн Заходу, проти колоніалізму. Вся негативна історія імперіалізму, який вистраждав африканський континент - росія ловить усі ці емоції та сантименти. Вони досягли відносного успіху в цьому, презентуючи себе жертвою імперій та НАТО.

Коли кремль тільки-но розв'язав війну проти України, а Генеральна Асамблея ООН зібралася, щоб засудити агресію, 17-ть африканських країн від голосування утрималися.

А потому кілька тамтешніх лідерів приїздили на аудієнцію до путіна - та тисли диктатору руку й виказували підтримку навіть після проведення фейкових референдумів на окупованих українських територіях. Натомість українська дипломатія донедавна ставку на африканський регіон не робила. З 56-ти країн наші посольства представлені лише в 10-ти. Нині Київ узяв ситуацію в свої руки. Від 3-го жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подорожує континентом.

Розпочав із Сенегалу, який нині очолює Африканський союз. Раніше у липні президент країни Макі Салл відвідував москву - та особисто зустрічався з путіним. Саме у Західній Африці, де розташований Сенегал, найбільше звітують про нелегальну торгівлю зброєю та незаконний видобуток рідкісних мінералів - який здійснює росія.

Ерік Гонц, експерт Центру міжнародного приватного підприємництва:

З появою групи Вагнера, з ростом напівлегальних комерційних інтересів в галузі мінералів та зброї ми побачили відновлення тісних стосунків приватних безпекових фірм з МЗС росії. Думаю, для Африки це небезпечна гра. росія насправді не сприяє росту.

І перші плоди української дипломатичної розвідки вже є. 4-го жовтня Дмитро Кулеба відкрив українсько-сенегальський бізнес-форум. А Кот-д'Івуар - інакше відомий як Берег Слонової Кістки - першим на континенті приєднався до Кримської платформи. Також погодили низку документів - про посилення співпраці в торгівлі, освіті та ІТ-галузі. А в сусідній Гані невдовзі відкриється українське посольство.