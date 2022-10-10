ЗСУ збили 13 дронів-камікадзе та штурмовик Су-25 [ Редагувати ]
Повітряні сили ЗСУ в другій половині понеділка, 10 жовтня, збили 13 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136. Про це повідомило командування Повітряних сил.
Друга "велика" повітряна тривога пообіді 10 жовтня передусім оголошена через іранські дрони-камікадзе "Shahed-136", які атакують Київ та північні області України з напрямку курської області та білорусі.
9 з цих "Шахидів" знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування "Центр". Також окупанти атакували цими дронами і на сході України. Зенітниками Повітряне командування "Схід" знищено ще 4 "Шахиди".
Зокрема 2 дрони збили над Кривим Рогом, ще 2 - біля Канева.
Крім того, близько 14:30 на Херсонщині зенітна ракетна бригада повітряного командування "Південь" збила російський штурмовик Су-25.
Нагадаємо, вранці 10 жовтня росія випустила по Україні 84 крилаті ракети та 13 дронів-камікадзе. Внаслідок атаки загинули 11 людей, 64 отримали поранення і травми. Українська ППО збила 45 ракет і 9 "шахідів".
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