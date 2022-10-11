ЗСУ знищили 170 окупантів - ОК "Південь" [ Редагувати ]
Українські захисники за добу знищили понад 170 російських окупантів. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Авіація завдала 4 удари по противнику, в тому числі по його системах ППО, підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 205 вогневих завдань.
Відомі на даний час втрати ворога дорівнюють:
- 174 рашисти,
- 2 гаубиці "Мста-Б",
- 12 одиниць авто-бронетехніки,
- 2 танки,
- 2 міномети,
- 2 склади боєкомплекти"
- 2 безпілотники "Орлан"
- штурмовик Су-25.
Пошкоджено 5 одиниць броньованої техніки та великокаліберна гармата "Гіацинт-Б".
У Чорному морі корабельне угруповання ворога знов зменшено вдвічі. Загальна кількість - 8 бойових кораблів маневрують поблизу узбережжя Криму. 2 надводних ракетоносії напоготові із 16-ма "Калібрами" на бортах.
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