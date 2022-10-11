Вибухи у Львові: що відомо [ Редагувати ]
У вівторок, 11 жовтня, у Львові пролунали два вибухи. Місто частково залишилось без світла. Вибухи підтвердив мер Львова Андрій Садовий.
У Львові чути вибухи. Є проблеми з електроенергією.
За даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, удар припав по об'єкту енергетики.
Попередньо: удар по об'єкту енергетики у Львівській області. Залишайтеся в укриттях! Не розповсюджуйте фотографії, відео та чутки.
Як додав Садовий, ракета влучила по об’єкту критичної інфраструктури Львова.
Частина міста знову без електропостачання.
А голова регіону попередив про можливі перебої з електропостачанням у Львові та області.
Львів та Львівська область: можливі перебої з електропостачанням. Після завершення тривоги залучимо усі служби для оперативного відновлення роботи енергомережі. Перебувайте в укритті, загроза ще триває.
Пізніше з'явилася інформація про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області.
Інформації про постраждалих наразі не надходило. Небезпека ще триває.
Внаслідок ракетного удару 30% Львова тимчасово без електроенергії. Також перебої з водопостачанням у Сихівському та Франківському районах міста.
Прохання до всіх зробити невеликий запас води. Протягом наступних годин можливі перебої у водопостачанні.
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