У вівторок, 11 жовтня, у Львові пролунали два вибухи. Місто частково залишилось без світла. Вибухи підтвердив мер Львова Андрій Садовий.

У Львові чути вибухи. Є проблеми з електроенергією.

За даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, удар припав по об'єкту енергетики.

Попередньо: удар по об'єкту енергетики у Львівській області. Залишайтеся в укриттях! Не розповсюджуйте фотографії, відео та чутки.

Як додав Садовий, ракета влучила по об’єкту критичної інфраструктури Львова.

Частина міста знову без електропостачання.

А голова регіону попередив про можливі перебої з електропостачанням у Львові та області.

Львів та Львівська область: можливі перебої з електропостачанням. Після завершення тривоги залучимо усі служби для оперативного відновлення роботи енергомережі. Перебувайте в укритті, загроза ще триває.

Пізніше з'явилася інформація про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області.

Інформації про постраждалих наразі не надходило. Небезпека ще триває.

Внаслідок ракетного удару 30% Львова тимчасово без електроенергії. Також перебої з водопостачанням у Сихівському та Франківському районах міста.