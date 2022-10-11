Ворог вдарив по об'єкту інфраструктури під Вінницею [ Редагувати ]
У вівторок, 11 жовтня, окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури неподалік Вінниці. Про це повідомляється у Facebook голови Вороновицької територіальної громади Олександра Ковінька.
Деталей поки немає.
У нашій громаді потрапляння по інфраструктурному об'єкту. Фахівці працюють.
Він не уточнив, по якому саме об'єкту було влучання.
по темі
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив про те, що окупанти змінили тактику ракетних ударів
Найближчими днями Німеччина передасть Україні перший із чотирьох комплексів протиповітряної оборони IRIS-Т
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив про те, що внаслідок масованої ворожої атаки на Дніпропетровську область четверо людей загинуло
З-під завалів після ракетного удару у Запоріжжі дістали ще три тіла загиблих
В ніч на вівторок, 4 жовтня, російські війська завдали ракетного удару по Краматорську