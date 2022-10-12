В деокупованому Лимані триває ексгумація тіл загиблих з братських могил [ Редагувати ]
В деокупованому Лимані триває ексгумація тіл загиблих з братських могил. Загалом правоохоронці виявили там 110 траншей, серед яких є і могили дітей. Наймолодшій дівчинці був лише один рік. Вона похована поряд з усією родиною.
Мій колега воєнкор Руслан Смєщук побував на місці трагедії. Його репортаж далі.
Ще одне масове поховання військових та цивільних на звільненій території. Це район міста Лиман, Донеччина. І тут триває ексгумація тіл загиблих під час бойових дій та від рук окупантів.
Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації:
Робота по вказаній могилі ще триває, але всього на момент прибуття було вже, спільно і військових і цивільних вилучено 44 тіла. Вісім також дістали до подальшої ідентифікації. І ще три тіла ми бачимо візуально на поверхні.
Скільки точно в цих могилах поховано людей невідомо. Ймовірно, сотні. Жителі Лимана, військові Збройних Сил - зариті у цих величезних рвах.
Діна Лук'янчук, заступниця начальника слідчого управління Гу НПУ у Донецькій обл.:
Була інформація про поховання понад 200 - це була приблизна інформація. Оскільки ми не розуміємо скільки у рвах тут поховано військовослужбовців. Є таки могили де ми вилучаємо по декілька тіл де вони перебувають один на одному. І ми також не розуміємо скільки там поховано цивільних.
Більшість знайдених тіл зі слідами катування та страти. Це і військові, і мирні жителі. Посадовці про це говорять дуже обережно. Чекають на результати експертиз. Тим не менш - на звільнених територіях Донеччини були знайдені вже декілька катівень.
Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації:
Людина із зав'язаними руками, зав'язаними очима або з певними пов'язками на очах - ну і причину смерті встановлює необхідний експерт. І треба буде встановити причинно-наслідковий зв'язок і, тому що люди там перебували.
І доки під Лиманом продовжують ексгумувати мертвих - в самому місті - життя відроджується.
Сотні пенсіонерів прийшли у знову відкрите відділення Укрпошти - отримати свої пенсії. Поштарі обіцяють - гроші - отримає кожний пенсіонер Лимана.
Вадим Шестопалов, директор Донецької дирекції Ат "Укрпошта":
Приїхало чотири пересувних бригади. Ми виплачуємо пенсії пенсіонерам України, і допомогу від Червоного Хреста. Сьогодні всі наші клієнти отримують свої пенсії та всі отримають допомогу - це 1200 гривень. Будемо працювати до вечора. Прийдемо завтра, післязавтра, і запускаємо відділення - встановили генератор.
Мы были все время здесь. Всем большой привет - родным. Спасибо воинам, низкий поклон! Мы очень рады.
А ще для людей, у сусідньому Святогірську - запустили першу в цьому районі пекарню. Відтепер всі навколишні населені пункти - будуть забезпечені хлібом.
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