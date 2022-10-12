Врятувати енергосистему України може ще й біогаз. Ним і будинки опалювати можна, і генерувати його в електрику. А ще й заробляти на ньому. У планах енергетиків - підключити до альтернативного опалення ціле місто - Прилуки. Це півтори тисячі абонентів. Богдан Вербицький про це розповість докладніше.

Рябов Олег, заступник генерального директора агрохолдингу, керівник напрямку альтернативної енергетики:

Ця сировина методом аеробного зброджування, без доступу кисню, і біогаз ще вологий і брудний, збирається під куполами.

Їх тут декілька! Пан Олег проводить екскурсію заводом. На перший погляд - це звичайне агровиробництво, але не все так просто!

Декілька ось таких самоскидів щодня і тонни біомаси. Ми на заводі з виробництва біометану.

Рябов Олег, заступник генерального директора агрохолдингу, керівник напрямку альтернативної енергетики:

І далі газ, вже сухий, подається на систему фільтрації активованим вугіллям, щоб відібрати сірку з біогазу, яка зазвичай там є в досить великих кількостях. І вже потім подається на ділянку генерації. Де перетворюється на електричну енергію і подається в електричну мережу.

А для чого ще можна використовувати отриманий біогаз? В першу чергу в енергетиці.

Рябов Олег, заступник генерального директора агрохолдингу, керівник напрямку альтернативної енергетики:

Мінеральні добрива, обігріти оселі, або зробити електроенергію. І використати тепло для обігріву осель.

Це є повним аналогом природного газу. Той, який ми зараз маємо у своїх газових мережах, газових приладах, конфорці. Але, різниця тільки в походженні.

І в складі. Тому отриманий біогаз перетворюють на біометан. Для цього необхідне спеціальне устаткування. Усе аби довести його до усіх побутових вимог.

Рябов Олег, заступник генерального директора агрохолдингу, керівник напрямку альтернативної енергетики:

Ми плануємо встановити модуль дочистки, з якого вже потім буде виходити відповідаючи всім формам і вимогам біометан для подачі в мережу розподілу.

Ігор Гоцик, керівник біометанового проєкту РГК:

Та установка про яку ми говоримо, вона використовується для очищення біогазу до біометану. І на виході ми отримаємо метан в концентрації 90 відсотків, а СО2 менш як один відсоток. Тобто повна відповідність якості природного газу. Без цієї установки закачувати біогаз в газові мережі не можна. Тому що він не підходить по своїм характеристикам і має руйнівний вплив на мережі.

До речі, про мережі. Їх зараз саме під'єднують до біометанового заводу. Усе устаткування виробництва Rgc-production.

Сергій Савченко, технічний директор Ат "Чернігівгаз":

Для цього необхідно прокласти 800 метрів газопроводу та під'єднати до газорозподільчої мережі. Другим етапом буде збільшення потужності біометанового заводу до тисячі ста метрів на годину.

Куди піде паливо? Побутовим споживачам! За планами підключення цілого міста - Прилуки. Півтори тисячі домогосподарств. Далі - більше. Українським біометаном зацікавилися в Європі.

Український метан цікавий в Європі. Його готові купувати як тільки він буде закачаний в газові мережі, якраз над цим ми з колегами й працюємо. Це дозволяє Україні ще більше інтегруватися в газовий ринок Європи. І показати, що Україна, особливо в умовах війни, здатна реалізовувати такі проєкти і бути надійним партнером для країн Європи.

Сергій Савченко, технічний директор Ат "Чернігівгаз":

Потенціал України близько 10 мільярдів кубічних метрів виробництва біометану в рік. А це - 1/3 довоєнного споживання всієї України.

Продаватимуть біометан до Європи через віртуальну торгову точку. Експортувати зможемо до 50 мільйонів кубометрів на рік.