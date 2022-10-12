Окупанти збирають кров жителів тимчасово окупованого Мелітополя для поранених російських військових. Про це повідомляється у Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

Вони обманюють мешканців, розповідаючи, що це кров для породіль і онкохворих.

Окупанти змушують колаборантів - працівників бюджетної сфери та сфери ЖКГ в обов’язковому порядку давати кров. Крім того, щодня мало не на кожному стовпі розміщують об’яви про необхідність дачі донорської крові нібито для потреб породіль та онкохворих.

До Мелітополя постійно привозять рефрижератори з тілами російських солдатів, вбитих на Херсонському напрямку, та поранених з усього регіону бойових дій. Тому навіть для місцевих не є таємницею, для кого насправді збирають кров окупанти.