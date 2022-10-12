В Мелітополі обманюють місцевих та збирають кров для окупантів [ Редагувати ]
Окупанти збирають кров жителів тимчасово окупованого Мелітополя для поранених російських військових. Про це повідомляється у Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.
Вони обманюють мешканців, розповідаючи, що це кров для породіль і онкохворих.
Окупанти змушують колаборантів - працівників бюджетної сфери та сфери ЖКГ в обов’язковому порядку давати кров. Крім того, щодня мало не на кожному стовпі розміщують об’яви про необхідність дачі донорської крові нібито для потреб породіль та онкохворих.
До Мелітополя постійно привозять рефрижератори з тілами російських солдатів, вбитих на Херсонському напрямку, та поранених з усього регіону бойових дій. Тому навіть для місцевих не є таємницею, для кого насправді збирають кров окупанти.
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