Через постійні обстріли понад сотню підопічних запорізького геріатричного пансіонату тимчасово перевезли на Хмельниччину. Як рятують стареньких - дізналися наші кореспонденти.

Навіть спуститися в укриття, коли лунає тривога, для підопічних запорізького геріатричного пансіонату - випробування. Бо багато з них прикуті до ліжка. Цим людям несила терпіти щоночі, як рашисти обстрілюють Запоріжжя.

Кожний день стріляють з двух ночі, а сьогодні утром в сім часов…

Складно стареньким, важко і персоналу. Тому міські чиновники й вирішили тимчасово вивезти людей на Хмельниччину.

Галина Рябак, заступник директора департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної військової адміністрації:

… в інтернатні установи геріатричного профілю. Такі самі, як у нас геріатричний пансіонат. Це підопічні запорізького геріатричного пансіонату, які перебували на повному державному утриманні.

Майже половина підопічних геріатричного центру переїжджають уже вдруге. До Запоріжжя їх привезли з окупованих територій та зони активних бойових дій - Оріхова та Гуляйполя.

Галина Гончаренко, директорка геріатричного пансіонату:

Весь пансіонат сьогодні плаче. Ми дуже сумуємо за ними. Вони такі в нас гарні, такі талановиті. На жаль, на жаль війна.

Персонал, каже керівниця, немов осиротів.

Галина Гончаренко, директорка геріатричного пансіонату:

Ми будем їх чекати. Я їм всім обіцяла, що ми своїх не бросаємо. Ми обов'язково їх усіх приймемо. Місця за ними зберігаються, за всіми до єдиного.

Та й самі підопічні сподіваються, що невдовзі зможуть повернутися до Запоріжжя.