Окупанти не полишають спроб вийти на адмінкордони Донецької області [ Редагувати ]
Окупанти не полишають спроб вийти на адмінкордони Донецької області та обстрілюють позиції ЗСУ по лінії фронту. Про це звітують у Генштабі. Зокрема, росіяни намагаються зрівняти із землею деокуповані села Луганщини. Звільнені населені пункти вони обстрілюють з усіх видів озброєння.
Тож у військово-цивільній адміністрації області людей закликають еквакуюватися і поки не повертатися. Адже ані води, ані тепла, ані газу в цих населених пунктах не буде щонайменше до весни. Про ситуацію на Донбасі докладніше розкажуть мої колеги.
Окупований Сєвєродонецьк. Рашисти хваляться мізерною гумдопомогою, яку привезли постраждалим мешканцям. Одразу попереджають - на всіх не вистачить. У більшості окупованих міст немає зв'язку та інтернету. Ворог боїться, що місцеві здаватимуть його позиції Збройним силам України. І від того скаженіє. На лінії фронту рашисти несамовито риють окопи, та звозять техніку.
За інформацією Луганської обласної військової адміністрації:
Окупанти скупчуються на Сватівщині, мінують мости та посилюють "відмінений" контроль на кордоні з росією. Незадоволені місцеві жителі й посиленням контролю на межі так званих "лнр" та "днр" з росією. Як і якістю зв'язку - окупанти вмикають і вимикають його, коли їм заманеться.
Ось він - свіжий обмінний фонд. Узяті в полон на Луганщині рашисти. Скаржаться, що не мали ні зброї, ні досвіду.
Нас высадили и сказали, идите занимайте позиции. И сидите. Мы сидели, началась бомбежка. Нас бомбили по три раза в день.. задач никаких не ставилось. Ну, мы были с оружием с автоматическим. Автоматы. Больше ничего не было, ни еды, ни воды… все это продолжалось в течение трех суток. На третие сутки пошел ливень. Затопило все окопы по пояс. Кто-то ушел раньше, мы пошли с товарищем позже. В сторону откуда прибыли. И когда пришли - там оказался украинский блок-пост. Нам сказали: бросайте оружие, если хотите жить…
Це - кадри демілітарізації кількох бойових установок ворога. Нині 7 населених пунктів Луганщини деокуповані.
Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:
Вільного й спокійного доступу немає до населених пунктів. Окупанти обстрілюють їх. Деякі села просто знищують вщент. Зменшиться кількість обстрілів, ми одразу поїдемо до людей, і завеземо їм гуманітарні набори, медикаменти, все, що їм необхідно.
Під щільними обстрілами ворога і вся лінія фронту на Донеччині. Напередодні в Авдіївці загинуло 7 людей. Вони були на місцевому ринку, коли прилетіли рашистські снаряди. Загалом протягом доби ворог обстріляв 13 населених пунктів. Тяжкі бої точаться за Бахмут. У нього росіяни вчепилися зубами. Й нищать, наскільки вистачає сил.
Та попри усі старання рашистів- наші військові тримають оборону.
Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмутське, Озарянівка, Іванград, Бахмут та Мар'їнка. На окремих напрямках бойових дій, зокрема в Донецькій області, ворожі підрозділи почали отримувати розпорядження від вищого керівництва щодо тимчасового припинення наступальних дій. Основною причиною є вкрай низький морально-психологічний стан поповнення, численні факти дезертирства з числа мобілізованих та невиконання бойових наказів.
Тим часом на звільнених територіях відновлюється життя. У Лимані та Святогірську людям доправляють гуманітарну допомогу.
Роман Форзун, патрульний поліцеський:
Забезпечуємо безпеку життєдіяльності населення при видачі гумдопомоги та пенсій.
Місцеві нарешті отримують пенсії та соціальну допомогу.
Вадим Шестопалов, директор обласної філії АТ "Укрпошта":
Зараз ми знаходимося в місті Лиман, сьогодні ми запускаємо відділення. Приїхало 4 пересувних бригади і на сьогодні ми виплачуємо пенсіонерам пенсії. Також виплачуємо допомогу від "Червоного Хреста".
Також людям нагадують про можливість евакуації.
Руслан Цимбал, дільничний офіцер поліції Слов'янська:
Роздаєм отакі брошури для евакуації, де указані всі номера телефонів, гаряча лінія, для удобств при евакуаціх. Щоб люди знали куда і як їхать.
Допомоги потребують не лише люди, а й тварини. У Святогірську їх сотні.
По городу, ой у нас за сотни в городе животных. Потому что все, и я ж не считаю, ни домашних, ни бездомных, которые владельческие, которые с опекунами. Они тут все кучей ходят. И все кормятся. Потому что жалко очень.
Є і такі, кого прихистили люди. Проте нагодувати всіх - проблема. Тому допомагають волонтери.
Роман Плеханов, заступник керівника Краматорського районного управління поліції:
В Святогірську залишилось багато домашніх тварин , а саме - собак,яких залишили господарі в місті. Волонтери везуть корм, щоб нагодувати цих тварин, та надати їм можливість вижити у цей складний час.
Місцеві кажуть, що така допомога неоціненна.
Большое спасибо. Слава Украине! Есть люди хорошие!
Огромное спасибо, большая благодарность от этих хвостиков, которые все это пережили, и я думаю - дальше будет все у нас хорошо. Все будет замечательно.
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