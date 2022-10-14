В одному з бомбосховищ Кривого Рогу для дітей з родин нацгвардійців влаштували свято [ Редагувати ]
До Дня захисників і захисниць в одному з бомбосховищ Кривого Рогу для дітей з родин нацгвардійців влаштували свято. Діти малювали листівки на передову, а актори льялькового театру готували їм власний сюрприз.
Нравится тут, очень сильно. И тем более впечатления осень сильные, потому что здесь мы впервый раз…
Батько Артема - нацгвардієць, боронить Україну на передовій. Тож напередодні Дня захиників та захисниць школяр отримав запрошення на незвичний захід, що відбувся в одному з бомбосховищ Кривого Рогу.
Сергій Мілютін, заступник міського голови Кривого Рогу:
Батьки цих дітей - справжні герої, вони захистили наше місто-фортецю, а зараз женуть ворога і значить для підтримки родин наших героїв.
Тут і патріотична виставка художніх робіт, створених дітьми військових. Пісотні картин 14-го жовтня мають опинитися на передовій.
Ярослав, син військовослужбовця Нацгвардії України:
Мій малюнок я рисував своєму татові, він служе в нацгвардії. Я його дуже люблю і я йому рисував для підтримки.
Маргарита, донька військовослужбовця Нацгвардії України:
Для наших мам и пап эти рисунки очень важны. Они помогают, поддерживают их как можно только и все.
Власний сюприз підготували актори театру ляльок. Показали власну інтерпретацію відомої казки.
Світлана Михайлова, директорка Криворізького міського театру ляльок:
"Місто чарівних сподівань" - вистава створена на сюжеті "Волшебник изумрудного города". Трошки ми переробили сюжет. Основна мета - це спілкування, товаришування, якщо у гурті всі поруч, рядом, то перемагають всяке зло.
Діти бодай трохи відволіклися віж хвилювань за рідних. А це і була головна мета свята у бомбосховищі.
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