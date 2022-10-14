60 автівок для ЗСУ. Чернівецький волонтер уже шостий місяць із командою постачає на передову амуніцію, обладнання і транспорт. Друзям, працівникам IT та підприємцям - вдалося збирати понад 15 мільйонів гривень. Усі машини волонтери відвозять самі. Про те, як чернівчани підтримують військові підрозділи, дивіться далі.

Чернівецький волонтер Олександр Білоус уже перевірив: фото з непосидючим улюбленцем Альфом допомагає збирати кошти на ЗСУ. Пів року тому він почав допомагати друзям в полку Азов, та чернівецьким військовим частинам, що воюють.

Купував дрони, амуніцію, обладнання та головне - автомобілі на передову.

Олександр Білоус, волонтер:

Великогабаритні, броньовані машини, вони не завжди підходять до тих завдань, які виконують маленькі, пікапи, і ці позашляховики.. Збираємо на машину, вчора пишуть з нашої 80-ки: нам треба 500 літрів антифризу, тому що вже морози будуть. І все одно, ти вже витрачаєш на запит.

Наскільки важливі автомобілі на передовій, демонструють ось такі відео від військових. Зрешечений обстрілами метал врятував життя захисникам.

Олександр каже: сам не впорався б. Справа не зрушила б з місця без людей, які ніколи не відмовляють.

Кумівство в Україні - це найкращий засіб перемогти москаля. Тому що коли грошей нема, я дзвоню куму: кум, треба додати.

За пів року утворилася спільнота підтримки і однодумців в Україні і за кордоном. Хтось допомагає грошима, інші - шукають і ремонтують авто.

Олександр Білоус, волонтер:

Хтось просто телефонує там : Сань, дивись, знайшли такий-то фрілендер, він бензиновий. Ми його купуємо, довеземо до кордону, а ви його вже заберете. Це ціла така…Хтось ремонтує, кілька сервісів, які ми завозимо, привозимо..

У волонтерської групи є і рекорди. Найшвидше запит бійців вдалося реалізувати за три години. А зараз збирають гроші на 60-ту автівку, яку, сподівається Олександр, скоро доправлять землякам.

Олександр Білоус, волонтер:

А от туди приїхали, як сім'я. Все, обійнялись, перезнайомились. Їм побачити земляка, а він 5 місяців артилерист сидить на передовій, бо є певні завдання, які треба виконувати. І він каже: просто побачити своїх..

Іноді коштів бракує, і доводиться брати машини у борг. Але це не зупиняє волонтерів.