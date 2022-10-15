Львів у напівтемряві. Ситуація з електропостачанням у місті й досі складна: не вистачає потужностей для нормальної роботи транспорту, та й медзакладам сутужно. Щоб зменшити споживання електроенергії, у Львові вимкнули фонтани та відмовилися від підсвічення відомих історичних споруд та вулиць.

Чи достатньо таких заходів, і як заощаджують містяни - з'ясовувала Христина Гашенко.

На каталці пацієнтка зі Львівщини. В один із міських медзакладів жінку терміново привезли швидкою зі шлунковою кровотечею.

Спробуємо ендоскопією - зупинити кровотечу. В подальшому вже після стабілізації можемо більше операційне втручання. - Тобто, готові зараз оперувати? - Так, готові.

У лікарнях Львова та області через брак електроенергії досі не відновили планові операції. Хірургічні втрачання проводять лише в екстрених випадках.

Андрій, керівник центру хірургії львівської лікарні:

… пацієнти із перфораціями порожнистих органів, які в більшості виразкові хвороби, шлунком 12-палої кишки, з перфораціями захворювання, з перфораціями апендицити. На щастя маємо можливість навіть при відсутності світла таких пацієнтів забезпечити.

Не вистачає потужностей електроенергії, щоб відновити роботу усіх трамваїв та тролейбусів у Львові. Досі на маршрути не виїхало 15% електротранспорту.

Ірина, водій трамвая:

Зараз два дні ми нормально ідемо в графіку, перебоїв немає. Все добре.

Щоб зменшити навантаження на електромережі - місто економить на освітленні. Передусім вимкнули фонтани та підсвічування пам'яток архітектури. Зокрема без яскравого освітлення залишились собор святого Юра та оперний театр.

Юлія та Роман, жителі Львова:

Ну війна все-таки в країні. - Треба не приховувати реалії сьогодення. Ми з розумінням відносимось. - А закінчиться війна ми свій оперний завжди впізнаємо при освітленні. Ми любимо свій Львів і в темряву і при сонці.

Та й у себе вдома львів'яни намагаються мінімізувати електроспоживання. Чимало жителів міста у години-пік не вмикають навіть світло у квартирах.

Оксана, жителька Львова:

Якщо раніше там виходили із кухні у вітальню то світло залишали включеним, то зараз виключаємо, тобто однозначно економимо. Всі економлять. Ми все це переживемо, все у нас налаштують, все буде добре.

Натомість у місті не всюди вимикали вуличне освітлення - заради безпеки.

Христина Гашенко, кореспондентка:

На площі Ринок - головній візитівці Львова як завжди - яскраво. Це чи не єдине місце де найбільше увімкнено ліхтарів. Світла вулицям додають і місцеві кав'ярні.

Ресторани та кафе після терористичних обстрілів російськими ракетами працюють теж у режимі елекро-ощадності. Кожен заклад запровадив власну систему економії. Хтось вимикає освітлення у залах, а хтось…

Марія Палій, адміністратор кав'ярні:

Вимикаємо прилади на кондитерці у нас. Ми там зранку намагаємося робити заготовки, тобто пекти різні десерти, заготовки до них там в першій половині дня, так, щоб уже в іншій половині дня ми вже їх не вмикали.

Енергетики ситуацію зі світлом в регіоні називають непростою, але контрольованою. На відновлення знадобиться чимало часу. Та українці готові чекати, заощаджувати й підтримувати один одного. Навіть без світла - львів'яни показують незламність нашого духу.