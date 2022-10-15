Sony представила камеру ZV-1F для відеоблогерів [ Редагувати ]
Компанія Sony представила нову відеокамеру ZV-1F, створену спеціально для зйомки відеоблогів.
Новинка зберегла дюймову CMOS-матрицю від камери попереднього покоління, але оснащена незнімним 20-міліметровим надширококутним об'єктивом.
Заявлено наявність покращеної системи стабілізації, що дозволяє знімати на ходу, високоточне фокусування, автоматичне регулювання яскравості та інші функції, які підвищують якість зображення. Передбачена можливість уповільненої та прискореної зйомки, а також є опція ведення прямої відеотрансляції.
Мобільний додаток Imaging Edge Mobile Plus дозволяє через Bluetooth або Wi-Fi передавати відзняте відео та фотографії на смартфон. Прямо під час зйомки можна робити позначки на відео та камері робити ролики довжиною 15, 30 або 60 секунд для соціальних мереж.
Для зручності керування передбачений регульований 3-дюймовий сенсорний екран. Камера має спрямований мікрофон з вітрозахистом, а через 3,5-міліметровий роз'єм можна підключити зовнішній мікрофон.
Продаж Sony ZV-1F почнеться в жовтні. Вартість камери в Європі становитиме 650 євро.
Нагадаємо, Sony припинила продаж дзеркальних фотокамер.
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